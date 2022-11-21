انطلاق فعاليات “الصحة قول وعمل” للمرة الأولى في قطر تزامنا مع المونديال (شاهد)

تزامنا مع بطولة كأس العالم 2022، أطلقت وزارة الصحة القطرية فعاليات “الصحة قول وعمل- الصحة للجميع” احتفالًا بأهمية الصحة العامة واستعدادًا للمونديال من خلال أنشطة رياضية متنوعة، فضلًا عن تنظيم مسارات المشي لمسافة ثلاثة وخمسة كيلومترات لتعزيز فوائد النشاط البدني.

وجاءت الفعالية التي تقام للمرة الأولى في دولة قطر وتنظمها وزارة الصحة العامة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، بحضور الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة القطرية، والدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس مدير عام منظمة الصحة، وعدد من المسؤولين والرياضيين والشخصيات العامة، وآلاف المشاركين في حديقة البدع بالعاصمة الدوحة.

نظمت وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية اليوم فعالية "الصحة قول وعمل-الدوحة: تحدي الصحة للجميع" بالتعاون مع الفيفا واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والتي استضافتها الدوحة لأول مرة.⁰اقرأ المزيد @ https://t.co/8FKqSjCq3P pic.twitter.com/X2twyH4WEb — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) November 19, 2022

وفي لقاء مع الدكتور يوسف المسلماني المتحدث الرسمي باسم قطاع الرعاية الصحية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، لبرنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر أوضح أن هناك أهمية كبيرة لتشجيع جميع الفئات على الاهتمام بالجانب الصحي من خلال ممارسة الرياضة وهو الهدف الرئيس من فعاليات “الصحة قول وعمل- الصحة للجميع”، فضلًا عن الاستمتاع بفعاليات المونديال.

فعالية الصحة قول وعمل – الدوحة 2022@WHO pic.twitter.com/lWdwHFWD1I — غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) November 19, 2022

كما أعلنت وزيرة الصحة العامة القطرية، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال الفعالية عن تطبيقًا رقميًا جديدًا (GenMove) يهدف إلى تحسين الصحة العامة وزيادة النشاط البدني للملايين من الشباب بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والفيفا.

هل تعلم أن البالغين 18 عامًا فأكثر يحتاجون ما لا يقل عن 150-300 دقيقة أسبوعيًا من النشاط البدني المعتدل الشدة لتحسين الصحة والحفاظ عليها؟ دعونا نطبق مبدأ «الصحةُ قولٌ وعملٌ» كل يوم من أجل #الصحة_للجميع! 🤸🏾⛹️🏾🤾🏾‍♀️🧘🏾🏊🏾‍♀️🚴🏾‍♀️ ⛹‍ https://t.co/6a72Q9P0y8#الرياضة_لصحة_أفضل pic.twitter.com/pzjAEIEKji — WHO Eastern Mediterranean Regional Office (EMRO) (@WHOEMRO) November 19, 2022

وأوضحت الوزيرة حنان الكواري أن دولة قطر تفتخر بإطلاق هذا الابتكار المهم للأطفال تزامنًا مع بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، لافتة إلى أن هناك ضرورة في تعزيز النشاط البدني والاستفادة من التقنيات الرقمية لتوفير طرق جديدة وممتعة لتعزيز النشاط.

يمكن ممارسة النشاط البدني بطرق عديدة مختلفة: ✅المشي

✅ركوب الدراجات

✅الرياضة بأنواعها

✅الأشكال النشطة للترفيه في العمل وحول المنزل نشكركم على مشاركتكم اليوم في فعالية «الصحة قول وعمل»! #الرياضة_لصحة_أفضل@WHO_Qatar pic.twitter.com/laFaGqCoAF — WHO Eastern Mediterranean Regional Office (EMRO) (@WHOEMRO) November 19, 2022

من ناحيته، صرح غيبرييسوس، بأن الابتكار الرقمي يعد ضروريًا من أجل الوصول إلى الشباب وإشراكهم في نشاط بدني ممتع، وخاصة الأطفال الذين لا يمارسون الرياضة بانتظام.

"يسعدني أن أكون هنا في #الدوحة 🇶🇦والمشاركة في فعاليات الصحة قول وعمل لتسليط الضوء على أهمية النشاط البدني وأسلوب الحياة الصحي، وهو جزء من رؤيتنا الإقليمية #الصحة_للجميع_وبالجميع: دعوة للتضامن والعمل" 📹الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط@MOPHQatar @WHO_Qatar pic.twitter.com/JpcUwxKTpV — WHO Eastern Mediterranean Regional Office (EMRO) (@WHOEMRO) November 19, 2022

حضر فعالية "#االصحة_قول_وعمل-الدوحة: تحدي الصحة للجميع" اكثر من 3,500 مشارك احتفالا بأهمية #الرياضة_لصحة_أفضل.

نتقدم بالشكر الجزيل لكل من شارك في حضور الفعالية وكذلك جميع شركائنا لمساهمتهم الكريمة في جعل هذه الفعالية انطلاقة صحية لكأس العالم فيفا قطر 2022.@WHO @roadto2022 pic.twitter.com/6dyoAFX9KH — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) November 19, 2022