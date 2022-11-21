مع الحكيم|قطر

انطلاق فعاليات “الصحة قول وعمل” للمرة الأولى في قطر تزامنا مع المونديال (شاهد)

الفعالية تقام لأول مرة في دولة قطر وتنظمها وزارة الصحة العامة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والفيفا (منظمة الصحة)
21/11/2022-|آخر تحديث: 21/11/202210:33 AM (مكة المكرمة)

تزامنا مع بطولة كأس العالم 2022، أطلقت وزارة الصحة القطرية فعاليات “الصحة قول وعمل- الصحة للجميع” احتفالًا بأهمية الصحة العامة واستعدادًا للمونديال من خلال أنشطة رياضية متنوعة، فضلًا عن تنظيم مسارات المشي لمسافة ثلاثة وخمسة كيلومترات لتعزيز فوائد النشاط البدني.

وجاءت الفعالية التي تقام للمرة الأولى في دولة قطر وتنظمها وزارة الصحة العامة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، بحضور الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة القطرية، والدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس مدير عام منظمة الصحة، وعدد من المسؤولين والرياضيين والشخصيات العامة، وآلاف المشاركين في حديقة البدع بالعاصمة الدوحة.

 

وفي لقاء مع الدكتور يوسف المسلماني المتحدث الرسمي باسم قطاع الرعاية الصحية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، لبرنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر أوضح أن هناك أهمية كبيرة لتشجيع جميع الفئات على الاهتمام بالجانب الصحي من خلال ممارسة الرياضة وهو الهدف الرئيس من فعاليات “الصحة قول وعمل- الصحة للجميع”، فضلًا عن الاستمتاع بفعاليات المونديال.

كما أعلنت وزيرة الصحة العامة القطرية، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال الفعالية عن تطبيقًا رقميًا جديدًا (GenMove) يهدف إلى تحسين الصحة العامة وزيادة النشاط البدني للملايين من الشباب بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والفيفا.

 

 

وأوضحت الوزيرة حنان الكواري أن دولة قطر تفتخر بإطلاق هذا الابتكار المهم للأطفال تزامنًا مع بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، لافتة إلى أن هناك ضرورة في تعزيز النشاط البدني والاستفادة من التقنيات الرقمية لتوفير طرق جديدة وممتعة لتعزيز النشاط.

من ناحيته، صرح غيبرييسوس، بأن الابتكار الرقمي يعد ضروريًا من أجل الوصول إلى الشباب وإشراكهم في نشاط بدني ممتع، وخاصة الأطفال الذين لا يمارسون الرياضة بانتظام.

المصدر : الجزيرة مباشر