الصين تسجل أول وفاة بفيروس كورونا منذ نحو 6 أشهر

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا منذ نحو 6 أشهر في خضم سعيها لإيقاف انتشار متسارع للوباء على الرغم من التدابير الصارمة لاحتوائه.

وأعلن مسؤولون محليون وفاة رجل يبلغ من العمر 87 عامًا في العاصمة بيجين، كما أعلنت السلطات الصحية الوطنية تسجيل أكثر من 24 ألف إصابة في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

والوفاة المسجَّلة هي الأولى المعلَنة منذ مايو/أيار الماضي، ونجمت عن إصابة بكوفيد-19 كانت عوارضها طفيفة لكن الوضع الصحي للمصاب تفاقم نتيجة التهاب بكتيري، وفق ما ذكرت القناة الرسمية.

وباتت الصين القوة الاقتصادية الكبرى الوحيدة التي لا تزال تفرض تدابير مشددة للقضاء على تفشي المرض، وقد فرضت إغلاقات وأجرت حملة فحوص واسعة النطاق مع إجراءات وقائية أخرى.

ورغم أن الحصيلة ضئيلة نسبيًّا مقارنة مع دول أخرى، فإن التفشي المتسارع يُعَد ملحوظًا في الصين حيث بقيت قليلة الإصابات المعلَنة في الأشهر الأخيرة.

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت بيجين بشكل مفاجئ عن خطوة هي الكبرى في البلاد على صعيد تخفيف قيود احتواء فيروس كورونا حتى تاريخه، تشمل تقليص فترة العزل للمسافرين الوافدين من خارج البلاد.

لكن التخفيف المحدود للقيود لم يلغِ مقاربة “صفر-كوفيد” التي تعتمدها البلاد، على الرغم من تداعياتها الكبرى على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأحد، أن الصين سجلت 24 ألفًا و435 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت، منها 2726 إصابة مصحوبة بأعراض و22 ألفًا و168 من دونها.