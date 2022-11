أول علاج لتأخير ظهور السكري من النوع الأول يحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، الخميس، على طرح علاج بيولوجي جديد يؤخر ظهور مرض السكري من النوع الأول، وسيُتاح العلاج تحت الاسم التجاري تيزيلد (Tzield).

ويُعَد (Teplizumab-mzwv) العلاج الأول المعتمَد للوقاية من مرض السكري، وهو عبارة عن حُقن تعطى في الوريد لتأخير ظهور المرحلة الثالثة من داء السكري من النوع الأول لدى البالغين، والأطفال المرضى من سن 8 سنوات فأكثر، الذين يعانون المرحلة الثانية من النوع الثاني للسكري.

وفسر العلماء ذلك بأنه في هذه المرحلة يمكن للأطباء قياس الأجسام المضادة التي تهاجم خلايا (بيتا) المنتِجة للأنسولين في دم الشخص. وعلى الرغم من أن المريض في هذه المرحلة يكون لديه مستويات غير طبيعية من السكر في الدم، فإنه لا يزال بإمكان جسمه إنتاج الأنسولين.

ICYMI: Yesterday, the @US_FDA approved teplizumab (under the brand name Tzield) for use in delaying type 1 diabetes (T1D) in at-risk individuals. This HUGE news for the #T1D community! Learn more on the blog: https://t.co/R4N6enPU8o

— JDRF (@JDRF) November 18, 2022