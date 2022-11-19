أول علاج لتأخير ظهور السكري من النوع الأول يحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، الخميس، على طرح علاج بيولوجي جديد يؤخر ظهور مرض السكري من النوع الأول، وسيُتاح العلاج تحت الاسم التجاري تيزيلد (Tzield).

ويُعَد (Teplizumab-mzwv) العلاج الأول المعتمَد للوقاية من مرض السكري، وهو عبارة عن حُقن تعطى في الوريد لتأخير ظهور المرحلة الثالثة من داء السكري من النوع الأول لدى البالغين، والأطفال المرضى من سن 8 سنوات فأكثر، الذين يعانون المرحلة الثانية من النوع الثاني للسكري.

وفسر العلماء ذلك بأنه في هذه المرحلة يمكن للأطباء قياس الأجسام المضادة التي تهاجم خلايا (بيتا) المنتِجة للأنسولين في دم الشخص. وعلى الرغم من أن المريض في هذه المرحلة يكون لديه مستويات غير طبيعية من السكر في الدم، فإنه لا يزال بإمكان جسمه إنتاج الأنسولين.

ICYMI: Yesterday, the @US_FDA approved teplizumab (under the brand name Tzield) for use in delaying type 1 diabetes (T1D) in at-risk individuals. This HUGE news for the #T1D community! Learn more on the blog: https://t.co/R4N6enPU8o — JDRF (@JDRF) November 18, 2022

وفي السياق، صرّحت الشركات المصنعة للدواء أن تكلفة دورة كاملة من العلاج قد تبلغ نحو 194 ألف دولار، ويأتي العلاج في دورة واحدة من الحقن لمدة 14 يومًا تستمر كل منها من 30 إلى 60 دقيقة.

وأوضح الخبراء أن الدواء الجديد يعمل على منع هجوم الجسم على الخلايا المنتِجة للأنسولين. وأضافوا أن حماية هذه الخلايا تعطي المرضى المزيد من الوقت لمدة تزيد على عامين قبل الاعتماد على الأنسولين بشكل كامل للتحكم في داء السكري، واستمرت النتائج الإيجابية فترة أطول لدى بعض المشاركين في الدراسة.

وأضاف القائمون على الدراسة أن الدواء الجديد Tzield يوقف المرض قبل ظهور الأعراض عن طريق إيقاف عملية أمراض المناعة الذاتية والتدمير الأساسي لخلايا (بيتا)، ويعمل العلاج بشكل أساسي على إعادة تشغيل جهاز المناعة، والحفاظ على وظيفة خلايا بيتا.

Good news: 1st drug to alter the course of Type 1 diabetes in 100 years approved by @US_FDA

Bad news: it costs ~$200,000/14-day treatment; average delay of onset is ~2 yearshttps://t.co/bVkvbZzAjB pic.twitter.com/2AAIUazEXU — Eric Topol (@EricTopol) November 18, 2022

ووفق بيان علمي صادر عن جمعية الغدد الصماء وجمعية السكري الأمريكية، فإن خطر الإصابة بداء السكري والاعتماد على الأنسولين يزيد بنسبة 75% عند ظهور علامات لأمراض المناعة الذاتية ونوبات من السكر غير المنضبط.

والنوع الأول من السكري مرض وراثي لا يتوفر له أي خيارات وقائية حتى الآن، عكس السكري من النوع الثاني، الذي يمكن الوقاية منه عن طريق تغيير نمط الحياة مثل إنقاص الوزن وممارسة الرياضة.