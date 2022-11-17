9 فوائد صحية متنوعة للجرجير.. تعرف عليها

تتنوع فوائد نبتة الجرجير التي تعد من الأعشاب الخضراء الصحية المفيدة للإنسان، وتدخل في مختلف الوجبات وخاصة داخل السلطات.

وبيّنت أخصائية التغذية والحمية في جامعة “موغلا – صدقي كوتشمان” غربي تركيا دينا بي ديلي، في مقابلة مع وكالة الأناضول مجموعة من فوائد الجرجير لصحة الإنسان.

وقالت الأخصائية إن الجرجير يتربع على رأس قائمة أكثر المنتجات كثافة بالمغذيات بين الخضروات، ويعرف أيضا بالعديد من الأسماء، ومنها روكا، وقرة العين، وغنام، وحرف الماء، فهو غني بالعديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن الضرورية.

وأفادت بي ديلي بأن “الجرجير من أشهر الخضراوات الورقية المنشطة جنسيًا”، إذ يحتوي على نسبة عالية من فيتامينات (أ) و(ب 6) التي تساعد في إنتاج الهرمونات الجنسية الذكرية.

ويحتوي الجرجير أيضا فيتامين (سي) الذي يمكن أن يزيد من عدد الحيوانات المنوية وحركتها، وكذلك فيتامين (إي) الذي من المفترض أن يساعد الحيوانات المنوية على اختراق البويضة وحدوث حمل، وفق الأخصائية.

وتابعت: “للجرجير قيمة غذائية ودوائية عالية، يتناول كسلطة خضراء أو مقبلات، ويمكن تناوله نيئًا أو مطبوخًا أيضا، كوب واحد منه أي 34 غراما يحتوي على 4 سعرات حرارية فقط، و0.4 غرام من الكربوهيدرات، و0.2 غرام ألياف، و0.8 غرام من البروتينات المفيدة.

وأردفت أن الجرجير لا يحتوي على الدهون، ويحتوي على الاحتياج اليومي من الفيتامينات والمعادن بالنسب التالية: 22 في المئة فيتامين (أ)، 24 في المئة من فيتامين (سي)، 106 في المئة فيتامين (ك)، 4 في المئة كالسيوم، و4 في المئة من المنغنيز، وكميات صغيرة من الفيتامينات والمعادن.

وفيما يلي فوائد الجرجير:

1- الوقاية من الأورام السرطانية حيث تحتوي الخضروات من العائلة الكرنبية ذات اللون الغامق على أكثر من 40 نوعا من مركبات الفلافونيد، وأكبر عدد من الفينولات، من مركبات المضادة للأكسدة.

2- الحفاظ على صحة العظام من الهشاشة بسبب نسبة عالية من المعادن المهمة لصحة العظام.

3- يساعد في علاج مرض السكري لاحتوائه على كميات عالية من الألياف الغذائية.

4- يحافظ على صحة العيون باحتواء الجرجير على كميات عالية من فيتامين (أ) والبيتا كاروتين بالإضافة لاحتوائه على اللوتين والزيازانثين.

5- يساعد في تعزيز صحة القلب ويقلل من تصلب الشرايين حيث يقلل تناول الجرجير من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 16٪.

6- يساعد في تحسين وظائف جهاز المناعة لدى الإنسان بسبب احتواء الجرجير على نسب عالية من فيتامين (سي).

7- الوقاية من أمراض الشيخوخة كما يدخل في علاج الاكزيما والتهابات الجلد المختلفة والمحافظة على بشرة صحية وعلى شعر صحي.

8- يساعد في علاج أمراض الجهاز الهضمي، الجرجير يعد منشطًا للكبد، وكذلك يدخل في علاج حصى الكلى والنقرس.

9- مفيد للنساء الحوامل، لاحتوائه على كميات كبيرة من حمض الفوليك، وعدد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة التي يمكن أن تساعد في منع عيوب الأنبوب العصبي أو غيرها من اضطرابات الولادية عند الجنين.