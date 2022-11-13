علماء يتوصلون إلى علاج جديد لسرطان الثدي الثلاثي السلبي

توصل علماء صينيون إلى علاج جديد لسرطان الثدي الثلاثي السلبي، حيث يساعد هذا العلاج في اكتشاف حلول جديدة لهذا المرض الشرس بطريقة دقيقة.

ووفقا للخبراء من مركز شانغهاي للسرطان، فإن العلاج المكتشَف حديثا هو نوع من النسخ الخاصة بالورم (تي إس تي)، وهو ورم تُشتق النسخ الخاصة به من تضافر الحمض النووي الريبي غير الطبيعي في الخلايا السرطانية، كما أن هذه النسخ تمثل عاملا يؤدي إلى تطور الخلايا السرطانية.

وقال مُعد الدراسة وقائد الفريق الباحث شاو تشي مين “لقد اكتشفنا عددا كبيرا من النسخ الخاصة بالورم في خلايا سرطان الثدي الثلاثي السلبي، مع كون مستقبلات البلاعم ذات (البنية الكولاجينية- تي إس تي) وهي النوع الأكثر تعبيرا، ووجدنا أن التعبير عن مستقبلات البلاعم ذات البنية الكولاجينية كان مرتبطا بنتائج سيئة لدى المريضات بهذا النوع الفرعي من سرطان الثدي، وكان عاملا رئيسيا يعزز تطور الورم”.

وأضاف “الدراسات الأخرى أكدت لنا أن التعبير عن الهدف العلاجي المحدَّد حديثا يمكن أن تمنعه مثبطات (بي إي تي) التي من المتوقع أن تصبح حلا للعلاج الدقيق للأورام”.

ورغم أن سرطان الثدي الثلاثي السلبي يُعَد نوعا فرعيا من سرطان الثدي، فإن لديه خطرا أكبر بكثير لمعاودة الظهور والانتشار، مقارنة بالأنواع الفرعية الأخرى، إذ ظل علاج هذا النوع من السرطان غير كاف بسبب الافتقار إلى أهداف علاجية فعالة متاحة.