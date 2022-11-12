مختبرات حمد الطبية في قطر تحصل على اعتماد دولي مرموق

حصلت إدارة المختبرات الطبية التابعة لمؤسسة حمد الطبية في دولة قطر على اعتماد دولي من رابطة تطوير أبحاث الدم والأمراض (AABB).

يأتي هذا الاعتماد بعد عدد من التقييمات الدقيقة أُجريت على مدى 3 أيام، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وتعمل رابطة تطوير أبحاث الدم والأمراض على تقييم واعتماد بنوك الدم وخدمات نقل الدم في أكثر من 80 دولة.

واعتماد (AABB) معترف به دوليًّا على أنه رمز للمؤسسات التي تقدّم خدمات عالية المستوى.

وتجمع معايير رابطة تطوير أبحاث الدم والأمراض بين نظام إدارة الجودة الرائد والمتطلبات المصممة لضمان الجودة والسلامة المثلى للمتبرعين والمرضى والموظفين.

في السياق، قالت رئيس إدارة المختبرات الطبية في مؤسسة حمد الطبية الدكتورة إيناس الكواري، إن الاعتماد يُعَد إنجازًا كبيرًا بعد فحص 431 نظامًا من النظم المعمول بها في الإدارة، ولم يعثر المفتشون على أي تقصير.

وتُعَد إدارة المختبرات الطبية بمؤسسة حمد الطبية في قطر المنظمة الصحية الوحيدة المسؤولة عن توفير إمدادات الدم لدولة قطر بأكملها، بما في ذلك جميع مؤسسات القطاع الصحي العام والخاص.

كذلك، اعتمدت الكلية الأمريكية لعلماء الأمراض (CAP) -تقدّم برنامج اعتماد للمختبرات الأكثر كفاءة في العالم، ويُعَد المعيار الذهبي الدولي لإدارة المختبرات- إدارة المختبرات الطبية في مؤسسة حمد.

وحصلت إدارة المختبرات في مؤسسة حمد الطبية على اعتماد الجمعية الأمريكية لمختبرات تطابق الأنسجة والمناعيات (ASHI) وذلك لخدمات مختبر تطابق الأنسجة والمناعيات وخدمات مختبر (Virology) التابع للإدارة الذي اعتمدته منظمة الصحة العالمية مركزًا وطنيًّا للإنفلونزا.