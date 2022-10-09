تناسب جميع الأعمار وينصح بها الأطباء.. تعرف إلى رياضة “البادل” مع الحكيم (فيديو)

نصح الدكتور سهيل حسن، اختصاصي جراحة العظام في مركز (دوك) الطبي في قطر ممارسي رياضة (بادل) أو تنس المجداف، بزيادة وزن المضرب تدريجيًا كل شهرين.

وشدد الدكتور في برنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر، على ضرورة ممارسة تمارين الإحماء قبل اللعب، واتخاذ الإجراءات الوقائية جميعها.

وتكون -وفق الاختصاصي- معظم الإصابات خلال ممارسة رياضة البادل في الكوع لدى كبار السن من اللاعبين، بينما تكون إصابات أسفل الظهر أكثر شيوعًا بين اللاعبين الأصغر سنًا.

وأفاد الطبيب بأن إصابات الركبة هي الأكثر حِدة وشيوعًا بين الأعمار جميعها، نظرًا لأن غالبية حركات الأطراف السفلية تكون جانبية أو محورية، وبشكل مفاجئ.

وأضاف ضيف (مع الحكيم) أن معظم إصابات رياضة البادل الشهيرة تكون بسبب ثقل وزن المضرب الذي يزيد عن مضرب التنس، ما يؤدي إلى الإفراط في استخدام الطرف العلوي وإصابات المعصم.

ورأى الاختصاصي أن رياضة البادل مناسبة لفصل الشتاء، إذ تتشابه مع التنس العادي والاسكواش إلا أنها تُلعب في ملاعب مغلقة.

وأوضح الطبيب لبرنامج (مع الحكيم) أن اللعبة قطعت شوطًا طويلًا منذ عام 1993 عندما تم الاعتراف بها لأول مرة كرياضة في إسبانيا.

وأصبح معدل لاعبي البادل مرتفع جدًا على مستوى العالم، إذ ينصح بها الأطباء وتصلح للأعمار كلها، على عكس كرة القدم وغيرها من الرياضات التي يتوقف فيها اللاعبون عن اللعب عند عمر معين.

وتعد رياضة البادل ثاني أكبر رياضة في إسبانيا (بعد كرة القدم)، غير أنها تتطلب مجهودًا أكبر.