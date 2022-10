كورونا.. موجة جديدة تلوح في أفق أوربا مع دخول الشتاء وتخوّف من متحورات أوميكرون

ستواجه أوربا على ما يبدو موجة جديدة من فيروس كورونا مع قدوم الطقس البارد، في وقت حذر فيه خبراء الصحة من أن التقاعس عن تلقي اللقاحات والارتباك بشأن أنواعها المتاحة سيحد من تلقي الجرعات التنشيطية.

ولا تزال سلالتا (بي إيه 4) و(بي إيه 5) المتحورتان من أوميكرون اللتان سادتا هذا الصيف وراء غالبية الإصابات، لكن سلالات أحدث متحورة من أوميكرون تزداد انتشارًا أيضًا.

وقال مسؤولو منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع إن العلماء يتتبعون مئات الأشكال الجديدة من أوميكرون، في حين بيّنت تقارير المنظمة الصادرة في وقت متأخر من مساء الأربعاء، ارتفاع الحالات في أوربا.

وأظهرت بيانات المنظمة أن الحالات في الاتحاد الأوربي بلغت 1.5 مليون الأسبوع الماضي، بزيادة تقدر بنحو 8% على الأسبوع السابق، رغم التراجع الكبير في إجراء الفحوص، وانخفاض الإصابات على الصعيد العالمي.

وارتفعت أعداد المصابين الذين يدخلون المستشفيات في العديد من دول التكتل الأوربي المكون من 27 دولة وكذلك في بريطانيا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وبدأت أوربا اعتبارًا من سبتمبر/ أيلول التطعيم بلقاحات مخصصة لأوميكرون من بينها نوعان يستهدفان السلالات (بي إيه 1) و(بي إيه 4) و(بي إيه 5) إلى جانب لقاحات الجيل الأول.

أما في بريطانيا، فقد صرحت السلطات باستخدام الجرعات المخصصة لسلالة (بي إيه 1) فقط.

وسمح المسؤولون الأوربيون والبريطانيون بإعطاء أحدث الجرعات التنشيطية لمجموعة محددة من الناس تشمل المسنّين والأشخاص الذين يعانون ضعفًا في جهاز المناعة.

وقال خبراء الصحة العامة إن ما يُعقد الأمور أكثر هو اختيار نوع اللقاح الذي تؤخذ منه جرعة تنشيطية، وهو ما سيزيد من الارتباك، كما أن الاستعداد للحصول على جرعة أخرى -قد تكون الرابعة أو الخامسة- بدأ يضعف.

وقال مارتن ماكي -أستاذ الصحة العامة الأوربية في كلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة- “بالنسبة لمن يشعرون بقلق أقل حيال مخاطر اللقاحات فمن المرجح أن يقل تلقي الجرعات بفعل الرسائل التي تفيد بأن الأمر قد انتهى إلى جانب عدم وجود أي حملات دعائية كبيرة”.