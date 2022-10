دراسة تتوقع ارتفاع نسبة ضحايا سرطان الكبد 55% بحلول 2040 رغم إمكانية تفاديه.. لماذا؟

يُتوقَّع أن تشهد نسبة الإصابات والوفيات بسرطان الكبد ارتفاعًا بنسبة 55% على الأقل في مختلف أنحاء العالم بحلول عام 2040، ما لم تُبذل جهود إضافية لمكافحة هذا المرض الذي غالبًا ما يمكن الوقاية منه.

وكشفت دراسة أجراها علماء من الوكالة الدولية لبحوث السرطان، أنه في حال استمرت الوتيرة الحالية للإصابات والوفيات، سيُشخّص 1.4 مليون شخص ويموت 1.3 مليون آخرين بسرطان الكبد بحلول عام 2040.

وبحسب ما أظهرت دراسة حديثة أجراها علماء الوكالة الدولية -وهي فرع من منظمة الصحة العالمية ومقرها ليون في فرنسا- شُخّص نحو 905 ألف و700 شخص بسرطان الكبد وتوفي 830 ألف و200 آخرين نتيجة الإصابة به عام 2020 في كافة أنحاء العالم.

وقالت عالمة الأوبئة من الوكالة الدولية لبحوث السرطان “أرييه رومغاي” المعدة الرئيسة للدراسة المنشورة في مجلة (جورنال أوف إيباتولوجي) إن هذه النتائج تشكل ارتفاعًا سنويًا بـ500 ألف حالة، أكانت إصابة أم وفاة”.

وتوصّلت الدراسة أيضًا إلى أن سرطان الكبد يشكل أحد الأسباب الثلاثة الأولى للوفاة بالسرطان في 46 بلدًا، ويظهر بين الأسباب الخمسة الأوائل في نحو 100 بلد، وجاء معدل الحالات والوفيات الأعلى في شرق وجنوب شرق آسيا وشمال أفريقيا.

كيف يمكن الوقاية من المرض؟

قالت المشاركة في إعداد الدراسة (إيزابيل سورجوماتارام) في بيان “إن هذا النوع من السرطان يمكن الوقاية منه بصورة كبيرة إذا بُذل مجهود للسيطرة عليه”.

وأشارت إلى أن العوامل التي تعزز الإصابة به تتمثل في فيروس (التهاب الكبد B) وفيروس (التهاب الكبد C) وتناول الكحول والوزن الزائد والأمراض الخاصة بالأيض من بينها مرض السكري من النوع الثاني.

وأوضح الباحثون أن التوقعات السيئة التي أفادت بها الدراسة تؤكد الحاجة إلى تكثيف الجهود لمكافحة التهابي الكبد (B وC) والتي شهدت توقفًا بسبب جائحة كورونا، داعين إلى إجراء مزيد من التلقيح والفحوصات والعلاجات.

ودعت عالمة الأوبئة من الوكالة الدولية لبحوث السرطان (أرييه رومغاي) إلى “اتخاذ تدابير تهدف إلى الحد من استهلاك السكان الكحول ولجم تفشي السكري والسمنة”.