إذا أقلعت عن التدخين والتزمت بنمط حياة صحي فأنت في مأمن من هذه الأمراض (فيديو)

أظهرت دراسة جديدة لباحثين في المعهد الوطني للسرطان أن المدخنين السابقين الذين يلتزمون بنمط حياة صحي لديهم مخاطر أقل بالإصابة بالأمراض أو الوفاة بالسرطان وأمراض القلب والرئة، مقارنة بالذين لا يتوقفون عن التدخين ولا يلتزمون بنمط حياة صحي.

وأظهرت النتائج خلال فترة الدراسة البالغة 19 عامًا، أن المدخنين السابقين الذين يتبعون التوصيات الصحية مثل الحفاظ على وزن الجسم والنشاط البدني إضافة إلى الالتزام بنظام غذائي، هم أقل تعرضا لخطر الوفاة جراء أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان بنسبة 27%.

وربما تكون لهذه النتائج الجديدة آثار مهمة على 52 مليون مدخن سابق في الولايات المتحدة.

وظهر الانخفاض على المشاركين بنسبة 24% في خطر الوفاة بسبب السرطان، و28% في خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، و30% في خطر الوفاة بسبب أمراض الجهاز التنفسي.

وتشمل توصيات نمط الحياة الصحي الحفاظ على وزن صحي للجسم، وممارسة النشاط البدني، وتناول غذاء صحي، والحد من استهلاك الكحول.

وعلى الرغم من أن للإقلاع عن التدخين العديد من الفوائد الصحية، فإن المدخنين السابقين لا يزالون أكثر تعرضا للإصابة بالأمراض والوفاة المبكرة من الذين لم يدخنوا مطلقًا.