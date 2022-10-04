تعرف على فوائد إضافة زيت الزيتون إلى نظامك الغذائي

قدمت أبحاث جديدة أدلة على فوائد زيت الزيتون -العنصر الأصيل في حمية البحر الأبيض المتوسط- في الوجبات الغذائية اليومية.

وفي أحدث دراسة أجريت هذا العام، أفاد باحثون في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من نصف ملعقة طعام يوميًّا من زيت الزيتون، أقل تعرضًا للوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الزهايمر، مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون زيت الزيتون نادرًا.

وقال الدكتور “فرانك هو”، المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ التغذية وعلم الأوبئة بجامعة هارفارد إن “زيت الزيتون هو السمة المميزة لحمية البحر الأبيض المتوسط ​الغذائية، وإن ارتباطه بانخفاض معدل الوفيات مثبت في دول جنوب أوربا. لكن هذه أول دراسة طويلة الأجل تظهر مثل هذه الفوائد الصحية في الولايات المتحدة”.

ومن بين جميع الزيوت النباتية الصالحة للأكل، يحتوي زيت الزيتون على أعلى نسبة من الدهون الأحادية غير المشبعة، مما يقلل الكوليسترول الضار LDL ويزيد الكوليسترول الجيد HDL.

وأثبتت الدراسة أن زيت الزيتون يخفض ضغط الدم، ويحتوي على مركبات نباتية توفر خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة معروفة بتقليل مرحلة المرض، بما في ذلك أمراض القلب.

ويُشتق زيت الزيتون من ثمار شجرة الزيتون التي تزرع غالبا في دول البحر الأبيض المتوسط ​​منذ أكثر منذ 5000 عام. وتعد إسبانيا أكبر منتج لزيت الزيتون في العالم، تليها إيطاليا واليونان.

لكن زيت الزيتون ليس الحل السحري إذا كان هناك سوء في النظام الغذائي للشخص، إذ يقول مدير دراسات أبحاث التغذية في مركز ستانفورد لأبحاث الوقاية في كاليفورنيا، كريستوفر غاردنر إنه “لا يوجد طعام أو عنصر غذائي واحد له نفس التأثير الصحي مثل النمط الغذائي بأكمله”.

وأضاف “تناول كمية معتدلة من الدهون النباتية وتقليل تناول الحبوب المكررة والسكريات، هي أهداف مهمة لأي نمط غذائي صحي”.