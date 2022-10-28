حمد.. سوري يتيم عمره 18 عاما بجسد طفل في الثامنة ورسالة مناشدة من أمه (فيديو)

يعيش حمد -الصبي السوري النازح- حالة صحية تدعى “فشل النمو”، إذ إن عمره 18 عامًا بينما جسمه بعمر 8 سنوات.

ويتحدث الصبي اليتيم عن معاناته مع المرض ودعم والدته له، قائلًا “كان الله في عون أمي، وحدها تحملتني في محنتي”.

فقد حمد أباه قبل 7 سنوات، ومن يومها لا يجد من يتولى شؤون حياته الصعبة سوى أمه.

يضطر حمد لتبديل دمه مرتين أسبوعيًا، ويشعر بإجهاد شديد بعد كل تبديل، ويعلق على ذلك بقوله “في كل مرة أشعر مثل من يعمل من الصباح الباكر إلى المغرب”.

ولا تتمكن والدته من توفير رسوم علاجه الباهظة، ويسهم بعض أهل الخير في توفير الإبر الطبية والأدوية المناسبة لحالته.

وترجو الأم أن تتاح لابنها فرصة السفر إلى تركيا والعلاج في أحد مستشفياتها ليعيش ما تبقى له من طفولته مثل أقرانه، وتضيف “لا معين لنا غير رب العالمين”.