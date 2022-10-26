“مع الحكيم” يعطي العلاج الشامل لمشاكل المفاصل والعضلات والأوتار (فيديو)

قال الدكتور هيمان الصديق -اختصاصي الطب التقويمي للجسم والمفاصل (الاستيوباثي) بمركز دوك في قطر- إن مجال تقويم العظام هو عبارة عن نظام تشخيص وعلاج لمجموعة واسعة من الحالات الطبية.

وأوضح في برنامج (مع الحكيم) أنه يعتمد على بنية الجسم ووظيفته، ويستند إلى مبدأ أن رفاهية الفرد تعتمد على الهيكل العظمي والعضلات والأربطة والأنسجة الضامة التي تعمل معا بسلاسة.

وأشار في حديثه إلى أن تقويم العمود الفقري بشكل خاص يُعَد من أولويات مجال تقويم العظام -سواء كان عن طريق الكايروبراكتيك أو الاستيوباثي- وذلك لتشخيص وعلاج الحالات التي تنتج عن مشاكل المفاصل والأربطة والأوتار والأعصاب.

وأضاف الدكتور الصديق أن العلاج الطبيعي بشكل عام يساعد على استعادة الحركة والوظيفة إلى أقرب ما يمكن أن يكون من المستوى الطبيعي بعد التعرض لإصابة أو مرض أو إعاقة في النمو.

ووفقا للمجلس الوطني لأبحاث تقويم العظام، فإن الكيروبراكتيك والاستيوباثي متشابهان، إذ يتميز كلاهما عن مجالات الطب التقليدية، كما أن الأهداف الرئيسية لكل منهما تتمحور حول تخفيف الأوجاع والآلام في الجسم.

يعمل العلاجان على الجهاز العصبي وإمدادات الدم من أجل التأثير على جميع أجهزة الجسم، مما يخفف من أعراض العديد من الحالات الطبية على غرار مشاكل الدورة الدموية واضطرابات الجهاز الهضمي والوقاية من الصداع النصفي وغيرها.

من جانبها، أوضحت الدكتورة كلير دي لانغ -اختصاصية تقويم العظام يدويا بمركز دوك الطبي في قطر- أن مُقوّمي العظام في المركز يميلون إلى التركيز بشكل أساسي على تخفيف الألم، عن طريق استخدام جميع الإجراءات التشخيصية مثل الأشعة السينية، وفحوص التصوير بالرنين المغناطيسي، واختبارات الدم والبول، وذلك بالتعاون مع أطباء العظام.

وأضافت لانغ أن هناك العديد من المزايا في مركز دوك بالتحديد، وأهمها وجود عاملات في مجالات الكيروبراكتيك والاستيوباثي، نظرا لزيادة طلب كثير من النساء التعامل مع كايروبراكتر امرأة خصوصا في منطقة الخليج والدول العربية.