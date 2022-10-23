هل يعتمد العلاج الطبيعي على الأجهزة والتمارين فقط؟ (فيديو)

أوضح الدكتور هيمان الصديق، اختصاصي “الأستيوباثي” الطب التقويمي للجسم والمفاصل في مركز (دوك) الطبي بقطر، أن الهدف الرئيس من العلاج الطبيعي هو تقديم الرعاية التأهيلية، أي تحسين أو منع تدهور حالة المريض أو نوعية الحياة بسبب الإصابة أو الجراحة أو المرض.

وأضاف لبرنامج (مع الحكيم) على قناة الجزيرة مباشر أنه في حين أن الهدف من العلاج الطبيعي والعلاج الدوائي متشابه، إلا أن العلاج الطبيعي يعتمد على الأجهزة والتمارين فضلًا عن تخصصات حديثة تشمل الكيروبراكتيك والاستيوباثي.

وأشار الطبيب إلى أهمية المعالج الفزيائي التي لا تقل أهمية عن الأجهزة الحديثة، حيث أن إقناع المريض بالخطة العلاجية وتهيئته نفسيًا أمر مهم لنجاح العلاج، فعلى سبيل المثال يحتاج المريض الذي خضع لعملية جراحية لاستبدال الركبة زيارة مختص بالعلاج الطبيعي كجزء من شفائه وذلك بالتنسيق مع طبيب العظام.

ويعمل كل من المعالج الفيزيائي والمريض على تقوية الركبة المصابة وزيادة نطاق الحركة في مفصل الركبة لسهولة الحركة مع أقل قدر من الألم.

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– مع د. شادي كوكب أخصائي العلاج الطبيعي في مركز دوك الطبي – قطر. #طب #صحة#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/5zvAYDKxbk — مع الحكيم (@m3alhakim) October 22, 2022

ويركز العلاج الطبيعي بشكل عام على المساعدة في تحسين الحركة عن طريق استخدام خطة علاجية تتضمن مجموعة متنوعة من التمارين والأنشطة البدنية الأخرى عن طريق أحدث الأجهزة.

وأكد ضيف البرنامج أن الخطة العلاجية لأي مريض تتم في مركز “دوك” بالتنسيق بين الجراح ومختصي العلاج الطبيعي بمختلف أنواعه لمعرفه نوع العلاج المناسب، وذلك بعد مراجعة التاريخ الطبي والحالة الصحية الحالية بعناية لوضع خطة وأهداف العلاج.

وأوضح الدكتور هيمان أن دور المعالج الفيزيائي سواء الكيروبراكتور أو الأستيوباثي هو توفير أفضل خدمة علاجية للمريض لتحسين أو استعادة القوة ونطاق الحركة وتقليل الألم، فضلًا عن منع تدهور الحالة وتثقيف المريض حول طرائق الحفاظ على اللياقة العامة والوظائف الحركية في أفضل حال.