علماء: علاج الاكتئاب يغير من بنية الدماغ في غضون أسابيع

من الصعب للغاية التخلص من أمراض مثل الاضطراب الاكتئابي الحاد الذي يحبس من يعاني منه في دوائر من المزاج السيء والأفكار المظلمة.

لكن علماء من ألمانيا توصلوا إلى أنه من الممكن علاج مرضى هذا الاضطراب و”إعادة توصيل أدمغتهم” في غضون أسابيع من خلال إعطائهم العلاج المناسب، وفق موقع (ساينس ألرت) العلمي.

ففي البحث الذي قُدم خلال الدورة الـ 35 للكلية الأوربية لعلم الأدوية العصبية والنفسية في فيينا، أشارت النتائج إلى أن بعض سمات الدماغ الهيكلية الموجودة في مرضى الاكتئاب الحاد قد تم تخفيفها عندما كان العلاج ناجحًا.

وغالبًا ما يعاني مرضى الاكتئاب الحاد من مشكلة في تنظيم المشاعر السلبية واستجاباتهم الفسيولوجية للتوتر، وفي ظل هذه الظروف القاسية يكون الاستمتاع بأكثر الأنشطة متعة في الحياة مرهقًا.

