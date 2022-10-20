العلاج المائي والعلاج بالتبريد.. تقنيات حديثة تسرع عملية الشفاء (فيديو)

لا يعلم كثير من الناس حقيقة الدور الذي يلعبه العلاج الطبيعي في الاستشفاء من أمراض الجهاز الحركي وما بعد العمليات الجراحية.

وقال شادي كوكب، اختصاصي العلاج الطبيعي بمركز دوك الطبي في قطر، لبرنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر إن تطور مجال العلاج الطبيعي أنتج أجهزة وأساليب علاجية حديثة تسرع من عملية الشفاء.

وأضاف أن العلاج الطبيعي لم يعد مقتصرًا على المستشفيات فقط، بل أصبح متوافرًا في المراكز الطبية الخاصة والشركات والمدارس.

ومن أهم أساليب العلاج الطبيعي المتطورة العلاج المائي لعلاج الخلل الوظيفي في المفاصل بعد العمليات الجراحية وعلاج آلام المفاصل بالتمارين المائية، وتخفيف إجهاد العضلات بالماء البارد أو الساخن.

كما يعد العلاج بالتبريد من أفضل الطرائق العلاجية الحديثة التي تعتمد على استخدام درجات حرارة متجمدة أو شبه متجمدة عن طريق الجلوس في حجرة متجمدة تصل درجة حرارتها إلى 140 درجة تحت الصفر لمدة تتراوح من 3 و5 دقائق.

وأضاف شادي أن هذه العلاجات تعد بديلًا آمنًا وعلاجًا وقائيًا للعديد من الأمراض، كما أن هذا النوع من العلاج لا يتوافر في أغلب المراكز الخاصة نظرًا لتكلفته الاستثمارية الكبيرة وحاجته إلى اختصاصيين مؤهلين لتوجيه المريض أثناء تلقي الجلسات العلاجية.

وفي تقرير للجزيرة مباشر، أشارت بينغ بيناريس اختصاصية العلاج المائي والعلاج بالتبريد في مركز دوك أن العلاج بالماء مهم جدًا خاصة في تيسير عملية العلاج للمرضى بعد العمليات الجراحية، إذ يخفف العلاج الألم في هذه المرحلة على وجه الخصوص.

ويتم البدء في العلاج بحركات أولية وظيفية باستخدام قوة مقاومة الماء بما يمكن أن يخفف الضغط الهيدروستاتيكي وتوازن السوائل في العضلات، مما يمنح القوة والتكييف ويسهل إعادة التأهيل.