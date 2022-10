أول تقرير عالمي من نوعه.. 500 مليون شخص معرضون للإصابة بأمراض مزمنة بسبب الخمول

رصد تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية المخاطر المتعلقة بانخفاض النشاط البدني والخمول في أول تقرير عالمي من نوعه، حيث حذر التقرير من ارتفاع الإصابات بأمراض مثل القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم والخرف.

جاء ذلك عقب دراسة أجريت على 194 دولة بهدف وضع سياسة تحسن النشاط البدني لدى الأفراد وتسهل ممارساتهم للرياضات المختلفة.

وأوضح التقرير أن نحو 500 مليون شخص معرضون للإصابة بأمراض القلب أو السمنة أو السكري أو غيرها من الأمراض غير المعدية الناجمة عن الخمول البدني، وذلك بين عامي 2020 و2030.

وأشار إلى أن تكلفة علاج الحالات الجديدة من الأمراض غير المعدية التي يمكن الوقاية منها والناتجة عن عدم النشاط البدني قد يصل إلى نحو 300 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، أي ما يعادل حوالي 27 مليار دولار أمريكي سنويًّا.

