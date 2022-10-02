مع الحكيم.. أكثر الإصابات الرياضية شيوعا وأشدها خطورة (فيديو)

قال الدكتور سهيل حسن اختصاصي جراحة العظام بمركز دوك الطبي في قطر إنه من الشائع وقوع الإصابات الرياضية لأي شخص أثناء ممارسته النشاط الرياضي سواء كان هاويًا أو محترفًا.

وأضاف لبرنامج (مع الحكيم) أن الإصابات تختلف من رياضة لأخرى، فلعبة البادل مثلًا (إحدى رياضات المضرب) عادة ما ترتبط إصاباتها بالكاحل والأكتاف، وأما إصابات كرة القدم -والتي تعد ممارستها شغفًا لفئة كبيرة من الناس- فترتبط بالركبة والكسور بشكل أكبر بسبب الاحتكاك المباشر بين اللاعبين، فضلًا عن الكثير من الإصابات العضلية التي تصيب مرتادي الصالات الرياضية.

وأشار في حديثه إلى أن الإصابات تحدث عادةً للهواة أكثر من المحترفين وربما تكون أشد، لكن الاستعداد بشكل صحيح والقدرة على التعرف إلى بعض الإصابات الأكثر شيوعًا يمكن أن يساعد في تجنب الإصابة.

ووفقًا لاختصاصي جراحة العظام فإن الإحماء بشكل صحيح وعدم دفع الجسم إلى أبعد الحدود أمر حيوي ومهم لصحة الجسد على المدى الطويل، كما نصح الطبيب بالتوقف عن ممارسة الرياضة على الفور والتأكد من علاج الإصابة اليسيرة لتفادي تطورها.

الشد العضلي

وأشار ضيف البرنامج إلى أن الشد العضلي من أكثر الإصابات شيوعًا عند الرياضيين سواء المحترفين أو الهواة، ويحدث الشد العضلي عندما يؤدي اللاعب حركة سريعة تسبب تمزيق بعض ألياف العضلات مما يسفر عن قدر كبير من الألم.

ويُعد السبب الرئيس للشد العضلي هو عدم قيام اللاعب بالإحماء بشكل صحيح قبل ممارسة رياضته، وغالبًا ما يحدث في الجزء السفلي من الجسم مثل ربلة الساق وأوتار الركبة.

الارتجاج

أما الإصابة بالارتجاج فهي أكثر شيوعًا في الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي مثل لعبة الرغبي أو كرة الماء، ويحدث عندما تتسبب القوة في تحرك الدماغ داخل الجمجمة، مما يتسبب في إصابة الدماغ والتهابه، مما قد يؤدي إلى الصداع وفقدان الوعي والارتباك.

انحراف الركبة

ومن أكثر الإصابات شيوعًا أيضًا انحراف الركبة خاصة عند العدائين ولاعبي كرة القدم، ويرجع إلى تغيير اتجاه الجسم بسرعة أثناء الركض مما يؤدي إلى انحراف الركبة واحتكاك العظام وتآكل الغضروف، فضلًا عن إصابات الكتف الشائعة في الرياضات التي تستخدم الذراعين كالتنس والبادل.

وأخيرًا نصح ضيف البرنامج بالعلاج السريع والراحة للإصابات الرياضية قبل العودة إلى الرياضة للتأكد من عدم تطورها إلى شيء أكثر خطورة.

كما نصح أيضًا بارتداء الأحذية الداعمة وتقوية عضلات الفخذ لتوفير الاستقرار للركبة والساق ومنع الإصابات المستقبلية، كما أوصى بارتداء واقي الدماغ والركبتين واتخاذ الاحتياطات جميعها قبل البدء في ممارسة أي رياضة.