“مع الحكيم”.. بحث جديد يحدد أفضل الرياضات لصحة العظام (فيديو)

يمكن لممارسة الرياضة أن تفيد الأطفال من نواحٍ عديدة، إلا أن جميع الرياضات ليست متساوية عندما يتعلق الأمر بصحة العظام.

فقد أشار بحث جديد نشرته مجلة (ميديسن آند ساينس) إلى أن الأطفال الذين يمارسون رياضات متعددة الاتجاهات -على غرار كرة القدم أو كرة السلة أو رياضة البادل بدلًا من الأنشطة الأحادية الاتجاه مثل الجري- يتمتعون بصحة أفضل.

وأضاف الدكتور سهيل حسن -اختصاصي جراحة العظام بمركز دوك الطبي في قطر- لبرنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر، أن معدل لاعبي البادل والتنس والرياضات المتعددة الاتجاهات أصبح مرتفعًا جدًّا على مستوى العالم، إذ ينصح بها الأطباء وتصلح لكل الأعمار.

وتُظهر البيانات أن ممارسة الرياضات المتعددة الاتجاهات في سن صغيرة، مقابل التخصص في رياضة واحدة مثل الجري، يقلل من خطر إصابة الشخص بمشكلات العظام من خلال تطوير هيكل عظمي أكبر وأقوى.

