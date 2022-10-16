“مع الحكيم”.. بحث جديد يحدد أفضل الرياضات لصحة العظام (فيديو)

يمكن لممارسة الرياضة أن تفيد الأطفال من نواحٍ عديدة، إلا أن جميع الرياضات ليست متساوية عندما يتعلق الأمر بصحة العظام.

فقد أشار بحث جديد نشرته مجلة (ميديسن آند ساينس) إلى أن الأطفال الذين يمارسون رياضات متعددة الاتجاهات -على غرار كرة القدم أو كرة السلة أو رياضة البادل بدلًا من الأنشطة الأحادية الاتجاه مثل الجري- يتمتعون بصحة أفضل.

وأضاف الدكتور سهيل حسن -اختصاصي جراحة العظام بمركز دوك الطبي في قطر- لبرنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر، أن معدل لاعبي البادل والتنس والرياضات المتعددة الاتجاهات أصبح مرتفعًا جدًّا على مستوى العالم، إذ ينصح بها الأطباء وتصلح لكل الأعمار.

وتُظهر البيانات أن ممارسة الرياضات المتعددة الاتجاهات في سن صغيرة، مقابل التخصص في رياضة واحدة مثل الجري، يقلل من خطر إصابة الشخص بمشكلات العظام من خلال تطوير هيكل عظمي أكبر وأقوى.

Multidirectional sports are better for bones than running, study shows https://t.co/X1o54lWgmZ — #TuckFrump (@realTuckFrumper) October 14, 2022

ووفقًا للخبراء، فإن هناك تصوّرًا خاطئًا شائعًا بأن الأطفال بحاجة إلى التخصص في رياضة واحدة للنجاح على مستويات أعلى، ولكن البيانات الحديثة تشير إلى أن الرياضيين الذين تخصصوا في سن مبكرة معرّضون بشكل أكبر للإصابة بسبب الإفراط في التدريب، ويقل احتمال تقدمهم إلى مستويات أعلى.

ووجد الباحثون أن النساء اللواتي شاركن في كل من رياضة الجري والرياضات المتعددة الاتجاهات عندما كنّ أصغر سنًّا كان لديهن قوة عظام أكبر بنسبة تتراوح من 10 إلى 20%، مقارنة بنظيراتهن اللاتي مارسن الركض فقط.

وتمت الدراسة عن طريق استخدام تصوير عالي الدقة لفحص العظام في قصبة وأقدام النساء اللواتي يتنافسن في الجري، وكانت النتائج هي معاناة هذه الفئة من النساء من إصابات العظام، وأشهرها كسور الإجهاد.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أظهر المسح أن مَن مارسوا رياضات مثل كرة القدم أو كرة السلة في سن مبكرة يتمتعون ببنية عظام وقوة أفضل من الذين مارسوا رياضة الركض أو ركوب الدراجة أو السباحة فقط.

ولذلك نصح القائمون على الدراسة بإعطاء الرياضيين وقتًا للسماح بالنمو والتطور المناسبَين، وعدم التخصص حتى عامهم الأول في المدرسة الثانوية على الأقل.

وأضافوا أن مَن يمارسون رياضات متعددة بالفعل يجب أن يأخذوا إجازة للراحة والتعافي خلال العام، بهدف تحسين قوة العظام وأدائها.