مع اقتراب فصل الشتاء.. متى تكون الإنفلونزا خطيرة ومهددة للحياة؟ (فيديو)

أوصى الدكتور حسان الصواف استشاري الأمراض الصدرية والعناية المركزة، بالبقاء في المنزل وتجنب الاتصال مع الآخرين، عند التعرض لنزلات الإنفلونزا الحادة.

ونصح في حوار لبرنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر، باستهلاك الكثير من السوائل والتوقف عن التدخين والالتزام بنظام غذائي صحي ومفيد.

كما أشار الصواف إلى أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا للوقاية من الفيروس المسبب لحوالي من 5 إلى 10% من نزلات البرد.

وتزداد خطورة الإصابة بنزلات البرد والعدوى الفيروسية مع اقتراب فصل الشتاء، وأشهر أنواعها مرض في الجهاز التنفسي يسببه فيروس شديد العدوى.

وينتشر المرض -وفق (مع الحكيم)- عن طريق السعال أو العطس من شخص لآخر، ويمكن التقاط العدوى عن طريق لمس الشخص المصاب أو المصافحة باليد.

وتتغير عوامل العدوى حسب فصلي الشتاء والصيف، ويرجع ذلك إلى وجود فيروسات تسبب نزلات البرد لكل منها موسم مختلف.

وتتمثل أعراض الإنفلونزا في ارتفاع درجة الحرارة والعرق وصداع الرأس، وآلام المفاصل والأطراف والتعب، والشعور بالإرهاق.

وتصيب بعض الأعراض الجهاز الهضمي مثل الغثيان والتقيؤ والإسهال، وهو الأكثر شيوعًا بين الأطفال.

وأشارت الدراسات إلى أن البالغين يمكنهم نشر العدوى بعد الإصابة قبل يوم أو يومين من ظهور الأعراض.

ولا تعد الإنفلونزا خطيرة، إلا أن مضاعفاتها يمكن أن تكون كذلك، ومن الأرجح أن تظهر على الرضع وكبار السن، فضلًا عن الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة التي يمكن أن تقوّض نظام المناعة.

ووفقًا للإحصاءات يصل إلى المستشفيات أكثر من 200 ألف مصاب بمضاعفات الإنفلونزا كل عام، والتي تشمل الالتهاب الرئوي البكتيري والجفاف وتفاقم الأمراض المزمنة، على غرار فشل القلب الاحتقاني والربو ومرض السكري.