خبراء تغذية يحذرون من تناول اللحوم الحمراء “يوميا”.. هذا ما تفعله بجسمك

نهى اختصاصيو التغذية باستمرار عن الإكثار من استهلاك اللحوم الحمراء، وإن كانت تقدم بعض الفوائد، مثل كميات عالية من البروتين ومختلف العناصر الغذائية الأساسية.

وأوصى الصندوق العالمي لأبحاث السرطان بعدم تجاوز 3 حصص من اللحوم الحمراء في الأسبوع، موضحًا أن أكثر من ذلك يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية السلبية.

القلب والأوعية

يؤثر الإكثار من تناول اللحوم الحمراء على القلب، وفق ما صرحت به الدكتورة ليزا يونغ لمجلة (إيت ذيس Eat This) الأمريكية المتخصصة في التغذية.

وأفادت بأن الحميات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من اللحوم الحمراء والمعالجة مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقالت دراسة نشرتها مجلة الأبحاث (ساينس ديلي) في أغسطس/آب الماضي، إن تناول حصة يومية من اللحوم الحمراء يزيد نسبة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنحو 22%.

استهلاك الدهون المشبعة

تحتوي معظم اللحوم الحمراء على كميات عالية من الدهون المشبعة، كما تقول اختصاصية التغذية سيدني جرين، إذ تحتوي قطعة من الضلع على نحو 8 غرامات من الدهون المشبعة التي تمثل ما يقرب من 40% مما يحتاجه الجسم.

وأوضحت لـ(إيت ذيس) أن تناول الدهون المشبعة يزيد من كمية الكوليسترول الضار في الجسم، وقد يتسبب في تصلب الشرايين، وهو تراكم لويحات الكوليسترول في جدران الشرايين التي تعوق تدفق الدم.

السعرات الحرارية

تسهم الدهون المشبعة في زيادة السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، وقد تعادل شريحة لحم واحدة 614 سعرًا حراريًّا مع إجمالي عدد دهون 46 غرامًا، أي 66% من القيمة اليومية بناءً على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري.

وتقول الدكتورة يونغ إن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من المنتجات الحيوانية، وخاصة اللحوم الحمراء، قد تسهم في زيادة الإصابة بالسمنة، وهي بدورها عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان.

اضطراب الأمعاء

تؤثر اللحوم الحمراء على ميكروبيوم الأمعاء، وهي الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الأمعاء ولها تأثير على المناعة والإدراك والهضم وغير ذلك.

الالتهاب

يقول الاختصاصيون إنه على الرغم من صعوبة تحديد أسباب ذلك، فإن تناول اللحوم الحمراء يرتبط بالعلامات الحيوية الالتهابية التي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

ترى الدكتورة يونغ أن اللحوم الحمراء قد تسهم في الالتهاب بسبب الدهون المشبعة، وأشارت إلى أنها قد تؤدي أيضًا إلى بعض أنواع السرطان التي كانت مرتبطة سابقًا بالالتهابات.

في دراسة نُشرت بمجلة الكلية الأمريكية للتغذية، تشير الأبحاث إلى أن تناول اللحوم الحمراء والمعالجة قد يكون مرتبطًا بالسرطان “من خلال مسار التهابي”.

مشاكل الهضم

أفادت اختصاصية التغذية جرين بأن تناول اللحوم الحمراء يوميًّا كمصدر رئيسي للبروتين يمكن أن يؤثر على صحة الجهاز الهضمي.

وأضافت أن الإصابة بالارتجاع والإسهال هي نتيجة لنظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الدهون.

وأوضحت الاختصاصية أن اللحوم قليلة الدهون -مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك- مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة لأن هذه البروتينات منخفضة في الأحماض الدهنية المشبعة والكوليسترول.