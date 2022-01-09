طبيب مناعة ذاتية ينصح مصابي أوميكرون بتناول الآيس كريم.. ما فوائده؟

لا تزال أرقام متحور أوميكرون ترتفع بشكل كبير، وبالنسبة لأولئك الذين أخذوا التطعيم والجرعة المعززة فإن الأعراض خفيفة نسبيًّا.

ويقول مسؤولو منظمة الصحة العالمية إن أوميكرون يسبب “أعراضًا أكثر اعتدالًا” مقارنة بالمتحورات السابقة، خصوصًا في الرئتين، مما يؤدي إلى زيادة خطر الوفاة.

ومع ذلك، في حين أن الأعراض أكثر اعتدالًا، فإن أحد أكثرها شيوعًا هو التهاب الحلق الشديد، مما يجعل تناول الطعام أمرًا صعبًا.

مبررات طبية

قال مدير معهد المناعة الذاتية والأمراض الروماتيزمية في سانت جوزيف هيلث بولاية ميشيغان الأمريكية ومؤلف كتاب (المناعة القوية) الدكتور روبرت لاهيتا المعروف بـ”دكتور بوب” إن السوائل أيضًا تؤذي الحلق خلال الالتهاب.

وتابع في تصريح لمجلة (إيت ذيس) الأمريكية للتغذية، أن الطبيعي في هذه الحالة هو تناول الأطعمة اللينة والسوائل التي تنزلق بسهولة.

وأوصى بالمرق ومخفوقات البروتين مع إضافة البوظة (الآيس كريم) إلى القائمة، وقال الدكتور بوب “إذا لم تكن مصابًا بالسكري، تناول الآيس كريم فهو سهل البلع”.

قد يحدث الصداع بسبب تناول المثلجات والآيس كريم ولا سيما عند تناولها بسرعة فيحدث ما يسميه الأطباء تجمد الدماغ أو صداع الآيس كريم، والحل هو التروي عند تناول المثلجات أو المشروبات شديدة البرودة (أرشيفية)

وفي حين يبدو من غير التقليدي أن يوصي الطبيب بتناول السكريات، فإن نصيحة الدكتور بوب -مدعومة بأسباب محددة- يمكن أن تحافظ على صحة جسمك أثناء الإصابة بالفيروس.

ويوضح الدكتور بوب أن الآيس كريم يوفر لك الجلوكوز وكذلك البروتين، لذلك ستكون قادرًا على الحفاظ على بعض الوزن.

ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن الآيس كريم يوفر لجسمك كمية جيدة من البروتين في كل وعاء، وإذا كنت ستأكل كوبًا واحدًا من آيس كريم الفانيليا أو الشوكولاتة أو الفراولة، فستحصل على نحو 5 جرامات من البروتين، وبينما تبقى الحصة النموذجية هي نصف كوب، فسوف تستهلك نحو 30 غرامًا من السكر.

يوفر الآيس كريم لجسمك كمية جيدة من البروتين في كل وعاء (Pixabay)

غذاء صحي

ووفقًا للدكتور بوب، فإن السكر ليس مشكلة تدعو إلى القلق، إذ من بين الآثار الجانبية لمتحور أوميكرون، فقدان الوزن الشديد، ويُرجع طبيب المناعة السبب إلى قلة الشهية لفترات طويلة.

وأشارت المجلة إلى أن الطبيب لا يقول إن الآيس كريم غذاء صحي، إلا أنه يمكن أن يساعد في حل بعض المشكلات التي يواجهها مرضى أوميكرون حاليًّا، أما إذا كنت تستطيع تناول طعام عادي فافعل.

يساعد في الحفاظ على الوزن لمرضى كوفيد (Pixabay)

ويُنصح بتناول البرتقال والبروتينات المخفوقة والخضروات والحساء، كما يشدد الأطباء على ضرورة الإكثار من السوائل خاصة إذا كنت تعاني من الإسهال والقيء، حتى تظل مستويات الصوديوم لديك طبيعية.

ويحتوي الآيس كريم على نسبة عالية من السكر والدهون، مما يساعد في الحفاظ على الوزن لمرضى كوفيد-19 الذين يفقدون الوزن بشدة.

وعلى عكس العديد من السكريات الأخرى، فإن الآيس كريم يحتوي على بعض البروتين بفضل الحليب، ويساعد البروتين في الشعور بالشبع، وأوضح أنه مريح للحلق الملتهب.

تناول الزبادي

وإذا لم تكن من محبي الآيس كريم والسكريات، ينصح الدكتور بوب بتناول الزبادي الذي يمنح البروتين والدهون الموصى بها.

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك لضمان الاستقرار للأمعاء (Pixabay)

ويضيف الطبيب أن أفضل ما يمكن فعله هو تناول الزبادي مع الغرانولا (الشوفان المطحون مع المكسرات والعسل) التي لا تحوي الكثير من السكر المضاف، بينما يحتوي الزبادي على البروبيوتيك لضمان الاستقرار للأمعاء.

ويوصي الدكتور بوب أيضًا بإضافة قطع صغيرة من الموز إلى الزبادي.