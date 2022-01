بعدما توعّدهم ماكرون “بتنغيص حياتهم”.. مظاهرات تجوب فرنسا رفضا للقاحات كورونا (فيديو)

تظاهر محتجون مناهضون للقاحات بمدن مختلفة في فرنسا، تعبيرًا عن رفضهم قول الرئيس إيمانويل ماكرون إنه “سينغص حياة” من يرفضون لقاحات كوفيد-19 بتشديد القيود على حرياتهم المدنية.

وأعلنت وزارة الداخلية تسجيل مشاركة 105 آلاف و200 شخص في المظاهرات، أي أكثر بـ4 أضعاف من عددهم بآخر مظاهرات نظمت في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقبل أيام صرّح ماكرون بعزمه على “تنغيص حياة” غير الملقحين، لينزل هؤلاء إلى جانب معارضي شهادة التلقيح في الشوارع بمدن عدة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى 3 تظاهرات في العاصمة باريس، السبت، جمعت 18 ألف شخص، إضافة إلى 87 ألفًا و200 آخرين في سائر أنحاء فرنسا. وأصيب 10 أفراد من الشرطة وأوقف 34 شخصًا.

CRACKDOWN: Macron’s forces are now using tear gas and beating Yellow Vest protesters at anti-vaccine passport demonstration in Paris pic.twitter.com/1c9WSqKmWr

— Jack Posobiec 🍊 (@JackPosobiec) January 8, 2022