المملكة المتحدة تحصي أكثر من 150 ألف وفاة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء

أحصت المملكة المتحدة، السبت، 313 وفاة إضافية بكوفيد-19، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في هذا البلد منذ بدء تفشي الوباء إلى 150 ألفا و57 وفاة.

وبحسب الأرقام الرسمية المقدمة من قبل الحكومة البريطانية فقد تم تسجيل 146 ألفا و390 إصابة جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة، وهو تراجع عن العدد القياسي الذي سجل، الثلاثاء.

ورغم أن عدد المصابين في المستشفيات أقل حاليا من ذلك الذي سُجل خلال الموجات السابقة (18 ألفا و454 شخصا، السبت)، فلا يزال الضغط على النظام الصحي شديدا جدا.

وسجل النظام الصحي بإنجلترا في الثاني من يناير/ كانون الثاني، غياب أكثر من 39 ألفا من أفراد الطواقم الطبية بسبب خضوعهم للحجرالصحي بعد إصابتهم بكوفيد أومخالطتهم لمصابين، في زيادة بنسبة 59% خلال أسبوع.

ويشمل هذا العدد غياب 4700 شخص في لندن التي شكلت بؤرة التفشي الجديد للوباء.

وأعلنت الحكومة، يوم الجمعة الماضي، أنها ستنشر مئات العسكريين دعما للمستشفيات وخدمات الإسعاف في محاولة لسد هذا النقص الكبير. وتم توزيع نحو 1800 عسكري في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

ورفض رئيس الوزراء بوريس جونسون حتى الآن فرض مزيد من القيود للحد من انتشار الفيروس، مراهنا على كثافة إجراء الفحوص واتساع حملة التلقيح.

وتلقى 82% من البريطانيين الذين تتجاوز أعمارهم 12 عاما جرعتين من اللقاح، وتلقى 60% من الفئة المذكورة الجرعة المعززة (وعددهم 35 مليون شخص).

وعلى الصعيد العالمي أودى وباء كوفيد19 بأكثر من 5,478,486 شخصا، وفق آخر تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية.

ولا تزال الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا بتسجيلها 836,603 وفيات، تليها البرازيل (619,822) ثم الهند (483,463) وروسيا (315,400).

وتجاوزت بريطانيا السبت عتبة 150 ألف وفاة بالفيروس منذ ظهوره، وتخطت المكسيك الجمعة عتبة 300 ألف وفاة جراء كوفيد.

وتقدرمنظمة الصحة العالمية أن حصيلة الوباء يمكن أن تكون أعلى بضعفين أو ثلاثة أضعاف من تلك المسجلة رسميا.