طرد 461 موظفًا في تورنتو الكندية بسبب لقاح كورونا

سرحت مدينة تورنتو الكندية مئات العمال الذين لم يلتزموا بسياسة التطعيم ضد كوفيد 19 الإلزامية، إما لكونهم لم يأخذوا اللقاح أو لم يبلغوا المسؤولين عن ذلك في المدة المحددة.

وقالت بلدية تورنتو إن أكثر من 98% من موظفيها تلقوا تطعيمات كاملة، أي ما يمثل 32 ألفًا و478، في حين تم طرد 461 موظفًا.

ومنحت سلطات المدينة الموظفين أجلًا امتدّ حتى 2 يناير/ كانون الثاني الجاري -وهو موعد مؤجّل- للتطعيم والإدلاء بوثيقة التلقيح في الإدارات.

ونقل (راديو كندا) عن سلطات المدينة أن 248 عاملًا تلقوا جرعة واحدة فقط، وسيتعين على هؤلاء إجراء مقابلات مع مشرفهيم بدءًا من هذا الأسبوع.

وأوضحت أن الموظف سيُطرَد إذا لم يأخذ الجرعة الثانية قبل موعد المقابلة، مع مراعاة أن بعض الموظفين لديهم بالفعل موعد لتلقي جرعتهم الثانية من لقاح كوفيد 19.

وحصل 37 موظفًا آخرون على إجازة مؤقتة في انتظار اتخاذ قرار بشأن طلباتهم بالحصول على تسوية، وأوضحت البلدية أنّ الموظفين الذين لا يستطيعون تلقي اللقاح لسبب مشروع محميون بموجب قانون حقوق الإنسان ويحق لهم الحصول على تسوية.

وقالت بلدية المدينة في بيان “مع تزايد الإصابات بمتغيّر أوميكرون الشديد العدوى، أصبح ضمان حصول جميع الموظفين على اللقاح أكثر أهمية من أيّ وقت مضى، من أجل توفير مكان عمل آمن ودعْمِ التقديم المتواصل للخدمات، خاصة الحيوية والأساسية للسكان”.

وأشار موقع (راديو كندا) إلى أنّ عمدة تورونتو جون توري تعهّد، الثلاثاء الماضي، بأنّ إدارته ستحافظ على خدمات الطوارئ والتطعيم والخدمات الأساسية في الأيام والأسابيع المقبلة، على الرغم من أنّ النقص في الموظفين الناجم عن الجائحة فرض إغلاق العشرات من مكتبات المدينة.

