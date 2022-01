دعوى جماعية ضد شركة سانوفي في فرنسا بسبب دواء “ديباكين”

قضت محكمة باريس، الأربعاء، لصالح العديد من ضحايا دواء “ديباكين” برفع دعوى جماعية على شركة سانوفي أفنتيس للأدوية، بعد الضرر الذي تعرضوا له.

وكشف تحقيق فتحته السلطات في فرنسا في أغسطس/ آب الماضي، عن مسؤولية الشركة في نقص المعلومات وتوضيح الآثار الجانبية لدواء الصرع.

وقد صُنِّف الدواء خطيرًا على الحوامل بعد أن ألحق تشوهات بالأجنة ظهرت بعد الولادة.

وقدر جهاز الشؤون الاجتماعية الفرنسي أن 450 طفلا ولدوا بين 2006 و2014 عانوا من تشوهات خلقية أو ولدوا ميتين بعد التعرض لديباكين.

وأسست مارين مارتان، وهي إحدى الضحايا، جمعية للمتضررين من الدواء، وقالت لقناة (فرانس 3) إنها أخذت جرعتين منه خلال حملها.

وأفادت الضحية أن الإشعار الطبي لم يتضمن أي تحذير من الدواء وأن طفليها وُلدا بتشوهات.

وأوضحت مارتن أن المختبر يرفض الاعتراف بمسؤوليته، وأنه بدأ الإشارة إلى منع الحوامل من تناوله بعد فتح التحقيق، واعتبرت فتح التحقيق “انتصارا عظيما” للأسر التي تمثلها.

"This is a great victory. This decision acknowledges the responsibility of the laboratory," Marine Martin, head of victims association APESAC, told Reuters.

French court backs class action against Sanofi over #Depakine drug https://t.co/mQ4ZYNmhKU

— Marine Martin (@_MarineMartin) January 6, 2022