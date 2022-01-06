انتشار سريع لأوميكرون.. أرقام قياسية للإصابات في فرنسا وإيطاليا وتضاعف أعداد الحالات الجديدة في تركيا

سجّلت كل من فرنسا وإيطاليا أرقامًا قياسية في الإصابات اليومية بفيروس كورونا، كما شهدت تركيا تضاعف أعداد الإصابات خلال أيام قليلة، بينما قرر منظمو حفل جوائز غرامي الموسيقية تأجيل الحفل لأجل غير مسمى.

ففي فرنسا، قال وزير الصحة أوليفييه فيران إن عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19، اليوم الأربعاء، في فرنسا بلغ نحو 335 ألفًا، وهو رقم قياسي جديد، كما ارتفعت أعداد الوفيات بينما تواجه البلاد موجة خامسة من الفيروس.

وارتفع عدد وفيات كوفيد-19 في المستشفيات بواقع 246 في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 97 ألفًا، وبلغ إجمالي المرضى في وحدات العناية المركزة 3695 حالة.

وفي إيطاليا، قالت وزارة الصحة إنها سجّلت 189 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأربعاء، في رقم قياسي يومي، وذلك ارتفاع من 170 ألفًا في اليوم السابق.

غير أن حصيلة الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا انخفضت إلى 231 من 259 قبل يوم.

وسجّلت إيطاليا 138 ألف وفاة مرتبطة بالفيروس منذ رصده في البلاد في فبراير/شباط 2020، بينما سجّلت 6.76 مليون إصابة إلى الآن.

وفي أنقرة، أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، الأربعاء، تسجيل 66 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وسط زيادة كبيرة في حالات العدوى بسبب متحور أوميكرون، كما أظهرت البيانات رصد 143 وفاة جراء الفيروس في المدة نفسها.

فرنسيون يصطفون لإجراء اختبارات فيروس كورونا (غيتي)

وارتفعت الحالات في تركيا لأكثر من المثلين، فيما يزيد قليلًا عن أسبوع بعد أن صار المتحور أوميكرون السلالة السائدة في البلاد.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة على تويتر “على الرغم من زيادة الإصابات بسبب المتحور أوميكرون، فلا توجد زيادة تدعو للقلق في دخول المستشفيات (جراء الإصابة بالفيروس)”.

وأظهرت بيانات حكومية بريطانية تسجيل 194 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19، اليوم الأربعاء، فضلًا عن 334 حالة وفاة.

وشملت أرقام الوفيات المُبلّغ عنها اليوم بيانات المستشفيات في إنجلترا على مدى 4 أيام، مع تجميع البيانات بعد عطلة موسمية.

تأجيل جوائز غرامي

من ناحية أخرى، أعلنت الأكاديمية الوطنية الأمريكية لتسجيل الفنون والعلوم التي تمنح جوائز غرامي وشبكة (سي بي إس)، الأربعاء، أنه تقرر تأجيل حفل توزيع الجوائز الموسيقية المرموقة لأجل غير مسمى بسبب مخاوف تتعلق بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وجاء في بيان “نتطلع للاحتفال بليلة الموسيقى الكبرى في موعد سيُعلن لاحقًا”.

وكان من المقرر إقامة الحفل يوم 31 يناير/كانون الثاني الجاري.