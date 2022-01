كورونا.. مدينة صينية تفحص 12 مليون شخص وبشرى بشأن فعالية اللقاحات ضد أوميكرون

بدأت مدينة (تشنغتشو) وسط الصين، الأربعاء، فحص سكانها البالغ عددهم 12 مليون نسمة بعد تسجيلها بضع إصابات بكوفيد، بينما أعلنت (شيآن) أنها “سيطرت” على بؤرة حديثة للمرض.

وقالت سلطات المدينة في بيان، إن كل السكان يخضعون لحجر جزئي ويجب أن يخضعوا لفحص “لكشف أي إصابات غير معلنة بين سكان” (تشنغتشو) التي سُجلت فيها 11 إصابة في الأيام الأخيرة، بينها 9 من دون أعراض.

وكانت الصين قد تمكنت من القضاء على المرض في أراضيها إلى حد كبير منذ ربيع 2020، بفضل إجراءات صارمة من فحوص كثيفة جدًّا إلى تتبّع التحركات عبر تطبيقات الهاتف المحمول أو حتى عزل أحياء بأكملها عند تفشي المرض.

ولم تمنع هذه الإجراءات ظهور بؤر صغيرة لكورونا بقيت محدودة جدًّا مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى لكنها تثير قلق السكان قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيجين المقررة خلال المدة من 4 إلى 20 فبراير/شباط المقبل.

وبلغ عدد الإصابات في الأسابيع الأخيرة مستويات لم تسجل منذ مارس/آذار 2020، تتراوح بين 100 وأكثر من 200. لكن يبدو أن الانحسار بدأ إذ أعلنت وزارة الصحة الأربعاء 91 إصابة جديدة فقط.

في (تشنغتشو) التي تشكل مفترقًا للسكك الحديدية والطرق البرية، فرضت السلطات حجرًا على 8 أحياء تضم عشرات الآلاف من السكان.

وكانت (يوتشو) -وهي مدينة أخرى في (هينان) يبلغ عدد سكانها مليونًا و200 ألف نسمة- قد طلبت من المواطنين البقاء في بيوتهم بعد رصد ثلاث إصابات لأشخاص لم يظهر عليهم أي أعراض.

وسبب التزام المدينتين الحذر هو قربهما من مدينة (شيآن) في مقاطعة شانتشي المجاورة، حيث رُصدت بؤرة غير مسبوقة للوباء منذ 2020 في الأسابيع الأخيرة.

وأمرت السلطات بإجراء فحوص لـ13 مليون ساكن وأجبرتهم على البقاء في منازلهم.

وتحدثت وزارة الصحة، الأربعاء، عن 35 إصابة جديدة فقط في المدينة، وهو أدنى رقم منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 290 مليونًا و280 ألف ‬‬نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى نحو 5 ملايين و796 ألفًا.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

