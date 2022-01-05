لماذا يفضل الطلاب الأجانب تركيا وجهة للدراسة وبخاصة العلوم الطبية؟ (فيديو)

قال نائب وزير الصحة التركي الدكتور شعيب برنجي إن جامعات بلاده تمتلك أعلى مستوى من المعامل الطبية، بجانب بيئة دراسية تتماشى مع المعايير الدولية لجودة التعليم.

جاء ذلك في لقاء خاص مع برنامج “مع الحكيم” أوضح فيه أن عدد الطلاب القادمين للدراسة في تركيا وصل إلى آلاف الوافدين العرب والأجانب من دول آسيوية وأفريقية وأوربية كذلك.

وتُعد تركيا جسرًا للتواصل بين الشرق والغرب، وكونها تقع في قارتي آسيا وأوربا جعلها تجمع الكثير من الثقافات حول العالم.

وردًا على سؤال ما الذي جعل تركيا وجهة للطلاب الأجانب؟ قال برنجي إن ذلك يرجع إلى تمتع الجامعات التركية بمستوى عالٍ من التكنولوجيا الحديثة في مؤسساتها التعليمية، فهي تمتلك أعلى مستوى من المعامل الطبية، بجانب بيئة دراسية تتماشى مع المعايير الدولية لجودة التعليم.

وأشار برنجي إلى أن الرسوم الجامعية وتكاليف المعيشة في تركيا أقل من معظم الدول الأوربية والولايات المتحدة، حيث تتراوح المصروفات الشهرية للطالب الأجنبي بين 400-500 دولار أمريكي، وتبلغ تكلفة الكتب والرسوم الإدارية نحو 100-200 دولار لكل فصل دراسي.

وأضاف برنجي أن ما يميز الجامعات التركية هي الدراسة باللغة الإنجليزية لسهولة التواصل مع جميع الجنسيات، كما أن أنها توفر للطالب جودة في الدراسة من خلال هيئة تعليمية متميزة من أفضل الأساتذة في جميع التخصصات من جنسيات مختلفة حول العالم.

هذا بجانب المكتبات والمختبرات المتطورة التي تتيح للطالب إجراء البحوث العلمية المختلفة، كما يوجد بالجامعات ساحات رياضية ومراكز ثقافية وجميع المرافق الترفيهية، مما يجعل الطالب يعيش في بيئة تعليمية متكاملة.

وأشار ضيف الحلقة إلى أن الجامعات التركية معترف بها في معظم أنحاء العالم، وكان ذلك السبب في زيادة عدد الطلاب الأجانب من 16 ألفًا إلى 200 ألف طالب في السنوات الأخيرة.