مؤشرات تنبهك إلى أن صحتك النفسية في خطر.. وهذا ما يجب عليك فعله

نشرت وزارة الصحة الأمريكية توصيات بشأن سلامة الصحة النفسية -وهي جزء من الصحة العقلية- ترسم خريطة ملامح واضحة لتنبيه الأشخاص بشأن سلامة صحتهم النفسية ومتى يجب عليهم طلب المساعدة.

وقالت التوصيات الأمريكية إن الصحة العقلية تشمل الرفاهية (العاطفية والنفسية والاجتماعية) وتؤثر في طريقة تفكير الشخص وشعوره وتصرفاته.

وأضافت التوصيات أن الصحة العقلية تساعد على كيفية التعامل مع الضغوط والعلاقات مع الآخرين واتخاذ الخيارات، كما أنها مهمة في كل مرحلة من مراحل الحياة من الطفولة إلى سن المراهقة مرورا بمرحلة النضج.

وقالت الوزارة الأمريكية إنه على مدار مراحل الحياة فإن الإصابة باضطرابات في الصحة العقلية يؤثر في طريقة التفكير والحالة المزاجية والسلوك.

وأوضحت أن ثمة عوامل عديدة تساهم في اضطرابات الصحة العقلية منها:

العوامل البيولوجية مثل الجينات أو كيمياء المخ.

التجارب الحياتية مثل الصدمة أو سوء المعاملة.

التاريخ العائلي من اضطرابات الصحة العقلية.

الصحة العقلية تشمل الرفاهية العاطفية والنفسية والاجتماعية (شترستوك)

مؤشرات مبكرة

وأشارت هيئة السلامة العقلية الأمريكية على موقعها الإلكتروني إلى أن ثمة دلالات تمثل علامات إنذار مبكر بينها:

الأكل أو النوم كثيرًا أو قليلًا.

الابتعاد عن الناس والأنشطة المعتادة.

انخفاض الطاقة أو انعدامها.

الشعور بالخدر أو عدم الاهتمام بأي شيء.

الآلام والأوجاع غير المبررة.

الشعور بالعجز أو اليأس.

التدخين أو شرب الخمور أو تناول الأدوية أكثر من المعتاد.

الشعور بالارتباك أو النسيان أو القلق أو الغضب أو الانزعاج أو القلق أو الخوف على نحو غير عادي.

الصراخ أو الشجار مع العائلة والأصدقاء.

المعاناة من تقلبات مزاجية حادة تسبب مشاكل في العلاقات.

وجود أفكار وذكريات مستمرة لا يمكنك إخراجها من رأسك.

سماع أصوات أو تصديق أشياء غير صحيحة.

التفكير في إيذاء نفسك أو الآخرين.

عدم القدرة على أداء المهام اليومية مثل رعاية أطفالك أو الذهاب إلى العمل أو المدرسة.

الصحة العقلية والعافية

تسمح الصحة النفسية الإيجابية للناس بما يلي:

إدراك إمكاناتهم الكاملة

التعامل مع ضغوط الحياة

العمل بإنتاجية

تقديم مساهمات ذات مغزى لمجتمعاتهم

اضطرابات الصحة العقلية تؤثر في طريقة التفكير والحالة المزاجية والسلوك (شترستوك)

كيف تحافظ على صحة عقلية إيجابية؟

يمكن للمرء المحافظة على صحته العقلية بصورة إيجابية من خلال ما يلي: