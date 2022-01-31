“سأتناولها حتى أموت”.. رجل يأكل لحوما نيئة يوميا لنحو 3 أشهر وهكذا كان تأثيرها (فيديو)

دخل أحد مستخدمي منصة إنستغرام تحدّيًّا مثيرًا للجدل، بتناول اللحم النيّئ يوميًّا ليعرف تأثير هذا النظام الغذائي على حياته.

ونشرت صحيفة مترو البريطانية قصة الرجل الآكل اللحوم النيّئة، وقالت إن صاحب هذا التحدي الغريب، واظب على أكل اللحم النيئ نحو 80 يومًا على التوالي.

وأوضحت أن الرجل الذي يتابعه على منصة إنستغرام 80 ألف شخص حتى كتابة هذا التقرير ويسمى حسابه بـ”rawmeatexperiment“، وضع حبه لأكل اللحم النيّئ موضع اختبار، لمعرفة كم سيصمد على هذه الحالة.

وقالت إن الرجل استطاع أكل طعامه غير المطبوخ لليوم الـ80 على التوالي، بما في ذلك صدور الدجاج وشرائح اللحم وقطع من السمك.

والأمر الذي أثار الغرابة هو أنه لم يتعرض لتسمم غذائي حتى اللحظة.

ويقول الرجل الذي يخفي اسمه ويعيش في الولايات المتحدة إنه مستمر في نظامه الغذائي حتى لو “توفي متأثرا بالبكتيريا”. وبحسب الرجل فإنه يغسل وجباته بالبيض أو الحليب غير المغليّ.

وتقول الصحيفة إن هذا الرجل الأمريكي -بأكله للطعام النيّئ- يطبق حمية رجال الكهوف في العصور الغابرة.

وقال صاحب صفحة (تجربة اللحم النيئ) إنه “لا يمكنك المضغ، يمكنك ببساطة وضع لحم البقر في فمك وابتلاعه”.

وعند سؤاله هل يعاني من مشكلة ما بسبب أكله للحكم النيئ؟ قال إنه لا يوجد ما يدعوه إلى التوقف، مشيرًا إلى أن اللحم المفروم أصبح أحد خياراته المفضلة، لكنه أكّد أن مذاق اللحم المطبوخ أفضل قليلًا.

وبحسب الصحيفة فإن حالة الرجل غريبة، إذ يقول الأطباء إن تناول اللحوم النيّئة يسبب أمراضًا معوية خطيرة، مثل التسمم الغذائي.

ويشير المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر بالعاصمة الألمانية برلين، إلى إمكانية احتواء اللحم النيّئ مثل السوشي والمأكولات البحرية على بكتيريا السالمونيلا أيضًا، تمامًا مثلما هو الحال بالنسبة للحوم الأبقار والدواجن النيّئة.

وينصح المعهد الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي بالامتناع عن تناول هذه الأطعمة.