لم تُثبت فاعلية ضد أوميكرون.. “الغذاء والدواء الأمريكية” توقف التصريح بهذه العلاجات (فيديو)

تعتزم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إيقاف التصريح ببعض علاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة التي لم تثبت فاعليتها ضد (أوميكرون) المتحور من فيروس كورونا.

وقالت مصادر إن إدارة الغذاء والدواء تعتزم اتخاذ خطوات للحد من استخدام كل من دواء BAM LANI VIMAB إنتاج شركة إيلي ليلي، ودواء CASIRI VIMAB إنتاج شركة ريجينيرون.

جاء ذلك لوجود أدلة متزايدة على أن علاجاتهم أحادية النسيلة لا تقف بشكل فعال ضد المتحور أوميكرون، وقامت المعاهد الوطنية للصحة مؤخرًا بتحديث إرشاداتها لتقديم المشورة الطبية ضد استخدام هذه العلاجات للمرضى الذين يعانون من كوفيد-19 الخفيف إلى المعتدل نظرًا لضعف فاعليتها ضد أوميكرون.

وفي السياق، كشفت 3 دراسات حديثة نشرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) عن أهمية تلقي جرعات معززة لتوفير أفضل حماية ضد المتحور أوميكرون.

أثبتت الأبحاث أن المتحور أوميكرون أقل خطورة من المتحورات السابقة (رويترز)

وتُعد هذه البيانات هي الأولى عن أثر الجرعات المعززة ضد المتحور أوميكرون، وكشفت أن جرعة ثالثة من لقاحَي فايزر أو موديرنا تكون فعالة بنسبة تزيد على 90% في الحماية من الأعراض الخطيرة والوفاة الناجمة عن المتحورَين دلتا وأوميكرون.

وخلصت الدراسة الثانية إلى أن الأشخاص الذين تلقوا 3 جرعات كانوا أقل عرضة للإصابة بأوميكرون من غيرهم.

وأظهرت دراسة ثالثة نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أن الحصول على جرعة معززة قد يساعد على منع الأشخاص من الإصابة بالأعراض المرضية لأوميكرون.

ويتماشى ذلك مع ما أكده وزير الصحة الألماني أن مَن حصل على 3 جرعات من اللقاحات يتمتع بتحصين جيد.