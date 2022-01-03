فاوتشي يأمل عودة أمريكا للحياة الطبيعية في فبراير أو مارس

قال الدكتور أنتوني فاوتشي، أمس الأحد، إنه إذا تم تطعيم المزيد من الأمريكيين وحصولهم على جرعات تعزيزية، فقد تعود الولايات المتحدة إلى ما يشبه الحياة الطبيعية بحلول فبراير/ شباط أو مارس/ آذار المقبلين.

وتابع فاوتشي وهو كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة على قناة “إيه بي سي” نأمل أن يجري تطعيم عدد كافٍ من الأشخاص منوّهًا إلى أن التطعيم سيساعد كثيرا، عندما يتراجع معدل الإصابة بمتحور أوميكرون إلى مستوى منخفض، في الحفاظ على مستوى “يكفي بحيث لا يعطل مجتمعنا واقتصادنا وطريقة حياتنا”.

وقال “آمل أنه مع اقترابنا من فبراير ومارس وما بعدهما، أن نكون عند هذا المستوى من السيطرة”، مضيفًا أنه لا يتنبأ ولكنه يعرب عن أمله الشخصي.

وبلغت الجائحة مستويات جديدة صادمة، مدفوعة بالمتحور أوميكرون الشديد العدوى بفيروس كورونا. وتشهد الولايات المتحدة أكثر من 300 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوميا لأول مرة منذ بدء تفشّي المرض قبل عامين.

وتسببت النسخة المتحورة أوميكرون الشديدة العدوى التي ظهرت منذ شهر في ارتفاع حاد في أعداد الإصابات بالولايات المتحدة.

وأصبحت المتحورة أوميكرون -الأسرع انتشارا بالمقارنة مع النسخ المتحورة الأخرى من الفيروس- الطفرة السائدة في الولايات المتحدة، كما أن أعداد الإصابات اليومية بكوفيد-19 زادت بوتيرة مرتفعة إذ بلغت معدل 400 ألف إصابة جديدة يوميا.

وسجلت السلطات الأمريكية ما لا يقل عن 346 ألف و869 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، وارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء كوفيد-19 بنحو 377 ليصل الإجمالي إلى 828 ألفا و562 وفاة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 290 مليونا و112 ألف حالة، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و443 ألف وفاة.