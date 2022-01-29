هل تعاني من آلام في الظهر؟ إليك أفضل طريقة للنوم

تعد آلام الظهر من أبرز المشاكل التي تواجه الإنسان في حياته اليومية، وقد تصل إلى حد الكابوس عند البعض لأسباب مختلفة. ولذلك فهي تحتاج إلى نصائح طبية لعلاجها والتعامل معها.

وكانت دراسات قد ربطت بين مشاكل الظهر بالحرمان من النوم والألم المزمن، لكن الوضعية الصحيحة يمكن أن تساعد على تخطّي هذه المشكلة وتتيح نومًا مريحًا.

وقالت خبيرة النوم ناروان أميني، إنه بالنسبة للشخص العادي يعد النوم على أحد الجنبين أفضل وضعية نوم صحية.

وأضافت أن النوم على أحد الجنبين “يوفر التوافق الكافي والدعم لعمودك الفقري، مع تقليل ارتداد الحمض”.

وتابعت “الطريقة المثلى للنوم على جنبك هي استخدام فرشة متوسطة إلى ناعمة حيث إنها تساعد على التخفيف من الضغط، ووضع مخدات للوركين والكتفين”.

وأكدت الخبيرة أن النوم على الجنب هو أفضل خيار لمن يعاني من آلام الظهر، ولكن عليه فعل ذلك مع تجربة وضعية الجنين.

وبينت أميني أنه “من الأفضل تجنّب النوم على الظهر لأنه يزيد من الضغط على العمود الفقري القطني وعضلات أسفل الظهر”، مقترحة حلا بسيطا متمثلا “بوضع وسادة تحت الركبتين لأن هذا سيؤدي إلى محاذاة أفضل لعمودك الفقري، ويقلل الضغط على العمود الفقري وعضلات أسفل الظهر”.

وتنصح الخبيرة بمراجعة الطبيب دائما إذا كان لديك ألم في الظهر طويل الأمد وغير مبرر.

ويقدم موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) النصائح التالية التي قد تساعد على تقليل آلام الظهر وتسريع عملية الشفاء:

المحافظة على النشاط قدر الإمكان، وهذا من أهم الأشياء التي ينبغي أن تقوم بها؛ فقد تزيد الراحة لفترات طويلة الألم سوءًا.

القيام بتمارين تمدد للظهر، وقد تكون الأنشطة الأخرى مثل المشي والسباحة واليوغا مفيدة أيضا.

تناول مسكنات الألم المضادة للالتهابات.

استخدم قِرْبَة (وعاء) ساخنة أو باردة للإغاثة على المدى القصير، وهي متوفرة في الصيدليات.

يشار إلى أنه لا يُلجَأ إلى الجراحة بشكل عام إلا في عدد قليل من الحالات التي يكون فيها ألم الظهر ناتجًا عن حالة طبية معينة.