كورونا.. قفزة في الإصابات بين الرياضيين والمسؤولين الأولمبيين بالصين

قفز عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 بين الرياضيين ومسؤولي الفرق في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيجين إلى 19 أمس الجمعة من 2 في اليوم السابق.

جاء ذلك في الوقت الذي يحذر فيه المنظمون من زيادة الإصابات في الأيام المقبلة.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان اليوم السبت إنه جرى اكتشاف إصابة 36 فردا مرتبطا بدورة الألعاب، منهم رياضيون ومسؤولون، وإن 29 منهم تأكدت إصابتهم عند وصولهم إلى مطار بيجين وسبعة داخل فقاعة “الحلقة المغلقة” التي تفصل الأفراد عن الجمهور.

وقال بريان مكلوسكي رئيس لجنة الخبراء الطبيين التابعة للأولمبياد خلال مؤتمر صحفي “نحن الآن ندخل للتو في فترة الذروة بالنسبة لمن يصلون إلى الصين، وبالتالي نتوقع أن نشهد أعلى الأرقام في هذه المرحلة”.

وأضاف مكلوسكي أن المنظمين “واثقون” من نظامهم للوقاية من كوفيد-19، ومن غير المرجح أن تتسرب العدوى للجمهور.

#China reports jump in COVID cases among Olympic athletes, officials https://t.co/HRKxAJEvZ4 — The Asia Today (@theasiatodayorg) January 29, 2022

ومن المقرر أن تستمر دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين من يوم الجمعة المقبل إلى 20 فبراير/ شباط، وجرى عزل الفقاعة عن باقي أنحاء الصين التي أغلقت حكومتها حدود البلاد أمام الوافدين من الخارج.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل 59 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 أمس الجمعة، وقالت في بيان إن 37 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًا، وباقي الإصابات لوافدين من الخارج.

وسجلت الصين 32 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 54 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

إجازة عقار فايزر

من جانبها أجازت الهيئة الأوربية المنظمة للأدوية الخميس الماضي استخدام عقار فايزر المضاد لكوفيد في أول علاج من نوعه للمرض يؤخذ عن طريق الفم للمرض، يحصل على ترخيص في أوربا.

عقار فايزر المضاد لكوفيد (ر ويترز)

وقالت الوكالة الأوربية للأدوية في بيان إنها “أوصت باستخدام باكسلوفيد (Paxlovid) لعلاج كوفيد-19 لدى البالغين ممن هم في خطر الإصابة بشكل متزايد بعوارض أشد للمرض”.

لقاح مودرنا ضد أوميكرون

وأعلنت شركة الأدوية الأمريكية موديرنا الأربعاء الماضي أنها ستباشر إجراء تجارب سريرية على جرعة لقاح معززة مصممة خصيصا لمكافحة المتحورة أوميكرون.

6 ملايين وفاة حول العالم

وذكرت وكالة رويترز أن أكثر من 365.8 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم منذ ظهور الوباء، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى نحو 6 ملايين.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019.