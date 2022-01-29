مع الحكيم|الصين

الخفافيش تعود بسلالة جديدة من فيروس كورونا.. هذه تفاصيل المتحور “نيوكوف”

علماء صينيون يحذّرون من متحور جديد لفيروس كورونا أطلقوا عليه اسم (نيوكوف)
29/1/2022

حذّر علماء صينيون من تهديد محتمل للسلامة العامة بسبب سلالة جديدة من فيروس كورونا، قالوا إنها قد تنتقل من الحيوانات إلى البشر ولا يمكن التعامل معها من خلال الأجسام المضادة.

واكتشف فريق علمي أغلبه ينتمي إلى جامعة ووهان في الصين أن السلالة الجديدة التي أطلقوا عليها اسم “نيوكوف” (NeoCov) يمكنها اختراق الخلايا البشرية بطريقة (SARS-CoV-2) وتشبه في طريقة إصابتها المتلازمة التنفسية لفيروس كورونا.

 

وأوضح العلماء في ورقة بحثية نُشرت على موقع (BioRxiv) أن السلالة الجديدة ظهرت لدى الخفافيش، وأن طبيعة (نيوكوف) لا تزال غامضة خاصة أن الورقة البحثية قيد الدراسة حتى الآن.

وأضافوا أن الدراسة قدّمت دليلًا على أن سلالة (نيوكوف) والسلالة القريبة منها (PDF-2180-CoV) يمكنهما استخدام الرنزيم المحول (أنجيوتنسين 2) الخاص بالخفافيش من أجل الدخول إلى الخلايا، مضيفين أن الفيروسين لا يستطيعان استخدام (أنجيوتنسين 2) البشري بكفاءة.

وتابعوا أن المتحور نيوكوف لا يزال قاصرًا على الخفافيش، ويحتاج إلى طفرة معيّنة بموقع 510 (Site 510) في الفيروسات حتى ينتقل إلى البشر.

وانتشرت أخبار السلالة الجديدة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من جميع الجنسيات، وتعامل معها بعضهم بسخرية، في حين طرح آخرون أسئلة مهمة بشأن خطورة الفيروس وما قد يتعرض له العالم في حال انتشاره بشكل واسع مثلما حدث مع جائحة كورونا التي أودت بحياة كثير من البشر.

يشار إلى أن مدينة ووهان الصينية هي الموطن الرئيسي لفيروس كورونا المسبب للجائحة العالمية، وكشفت بيجين عن الفيروس الغامض للمرة الأولى في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية