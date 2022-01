الخفافيش تعود بسلالة جديدة من فيروس كورونا.. هذه تفاصيل المتحور “نيوكوف”

حذّر علماء صينيون من تهديد محتمل للسلامة العامة بسبب سلالة جديدة من فيروس كورونا، قالوا إنها قد تنتقل من الحيوانات إلى البشر ولا يمكن التعامل معها من خلال الأجسام المضادة.

واكتشف فريق علمي أغلبه ينتمي إلى جامعة ووهان في الصين أن السلالة الجديدة التي أطلقوا عليها اسم “نيوكوف” (NeoCov) يمكنها اختراق الخلايا البشرية بطريقة (SARS-CoV-2) وتشبه في طريقة إصابتها المتلازمة التنفسية لفيروس كورونا.

'NewCov' is not in humans yet. There are many a virus which do rounds in animals/birds. So for now it is not to worry about for public.

Scientists keep eye on these developments so that we don't have to. 🙂https://t.co/FbZKzpJnA3

— Dr Aviral Vatsa, MBBS, PhD (@DocVatsa) January 28, 2022