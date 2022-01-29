الخفافيش تعود بسلالة جديدة من فيروس كورونا.. هذه تفاصيل المتحور “نيوكوف”

حذّر علماء صينيون من تهديد محتمل للسلامة العامة بسبب سلالة جديدة من فيروس كورونا، قالوا إنها قد تنتقل من الحيوانات إلى البشر ولا يمكن التعامل معها من خلال الأجسام المضادة.

واكتشف فريق علمي أغلبه ينتمي إلى جامعة ووهان في الصين أن السلالة الجديدة التي أطلقوا عليها اسم “نيوكوف” (NeoCov) يمكنها اختراق الخلايا البشرية بطريقة (SARS-CoV-2) وتشبه في طريقة إصابتها المتلازمة التنفسية لفيروس كورونا.

'NewCov' is not in humans yet. There are many a virus which do rounds in animals/birds. So for now it is not to worry about for public. Scientists keep eye on these developments so that we don't have to. 🙂https://t.co/FbZKzpJnA3 — Dr Aviral Vatsa, MBBS, PhD (@DocVatsa) January 28, 2022

وأوضح العلماء في ورقة بحثية نُشرت على موقع (BioRxiv) أن السلالة الجديدة ظهرت لدى الخفافيش، وأن طبيعة (نيوكوف) لا تزال غامضة خاصة أن الورقة البحثية قيد الدراسة حتى الآن.

رحبوا في نيوكوف من ووهان — tahani al ali (@tahanialali) January 28, 2022

وأضافوا أن الدراسة قدّمت دليلًا على أن سلالة (نيوكوف) والسلالة القريبة منها (PDF-2180-CoV) يمكنهما استخدام الرنزيم المحول (أنجيوتنسين 2) الخاص بالخفافيش من أجل الدخول إلى الخلايا، مضيفين أن الفيروسين لا يستطيعان استخدام (أنجيوتنسين 2) البشري بكفاءة.

علماء صينيون يحذرون من احتمال انتقال نوع آخر من فيروسات كورونا إسمه نيوكوف من الحيوانات إلى البشر — Mohamed ElSherif (@MhdElsherif) January 29, 2022

وتابعوا أن المتحور نيوكوف لا يزال قاصرًا على الخفافيش، ويحتاج إلى طفرة معيّنة بموقع 510 (Site 510) في الفيروسات حتى ينتقل إلى البشر.

Breaking News: New variant of SARS-COV-2 is expected to prolong pandemic. NB: I reserve the right to retweet this message roughly every 3-6 months, and yet still appear to be ahead of the curve. — Russell Bradshaw (@Forensic_Stats) January 26, 2022

وانتشرت أخبار السلالة الجديدة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من جميع الجنسيات، وتعامل معها بعضهم بسخرية، في حين طرح آخرون أسئلة مهمة بشأن خطورة الفيروس وما قد يتعرض له العالم في حال انتشاره بشكل واسع مثلما حدث مع جائحة كورونا التي أودت بحياة كثير من البشر.

يشار إلى أن مدينة ووهان الصينية هي الموطن الرئيسي لفيروس كورونا المسبب للجائحة العالمية، وكشفت بيجين عن الفيروس الغامض للمرة الأولى في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019.

نيو كوف

يعني خوف جديد😑 — المنتصر (@almontasir02) January 29, 2022