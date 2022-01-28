ما أقصى مدة لاستخدام قناع “N95” للحماية من كورونا؟

كشف خبير أمريكي أن أقصى مدة لاستخدام قناع (N95) للحماية من فيروس كورونا بشكل عام هي يومان أو 3 أيام.

وقال ريتشارد فلاجان -متخصص في مجال الكمامات والهباء الجوي (الجزيئات العالقة في الهواء) في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا- إن “مقدار وقت ارتداء الكمامة أكثر أهمية من كم مرة تم ارتدائها”، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وأضاف “بشكل عام يوصى بارتداء قناع (N95) لمدة يومين أو 3 أيام فقط”.

وتابع فلاجان “مع كل نفس تأخذه وأنت ترتدي قناع (N95)، تتراكم الجزيئات (العالقة في الهواء) عليه، ما قد يزيد من صعوبة التنفس”.

وأشار إلى أنه إذا “تراكمت على القناع كثير من الجزيئات فإن ذلك من شأنه التقليل من فاعليته (للوقاية من الفيروس)”.

ويمكن أن يتآكل الشريط المطاطي الموجود على القناع ولا يتناسب مع الوجه بشكل مريح، وقد تتسخ الكمامة أيضًا أو تبتل، خاصة في حالة استخدامها أثناء ممارسة الرياضة.

وبحال ملاحظة أي تغيرات على الكمامة فلا بد من للتوقف عن استخدامها حتى إن كانت قد استخدمت بضع ساعات فقط، وفق الوكالة.

وبما أنه لا يمكن غسل أقنعة (N95)، فإنه يجب التخلص منها بمجرد عدم القدرة على استخدامها.

يشار إلى أن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة تقول إن العاملين في مجال الرعاية الصحية يمكنهم ارتداء قناع (N95) حتى 5 مرات، بحسب المصدر ذاته.

لكن خبراء الصحة يشيرون إلى أن عدد المرات التي يمكن للشخص العادي ارتداء الكمامة بشكل آمن يختلف اعتمادًا على كيفية استخدامها، وفق المصدر السابق.

وعلى سبيل المثال، يختلف استخدام القناع نفسه للتوجه إلى محل البقالة لمدة قصيرة عن ارتدائه طوال اليوم في العمل.

وحتى ظهر الجمعة، تخطى إجمالي مصابي فيروس كورونا حول العالم 367 مليونا و265 ألفا، فيما تجاوز إجمالي الوفيات الناجمة عنه 5 ملايين و658 ألفا.