دراسة: الشاي الأخضر قد يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان (فيديو)

كشفت دراسة حديثة عن أن تناول الشاي الأخضر يرتبط بانخفاض معتدل في احتمال الإصابة بأنواع من السرطان مثل سرطان القولون والمستقيم والمعدة والمريء والبروستاتا.

جاء ذلك عقب مراجعة مجموعة من الباحثين في كلية الطب بجامعة واشنطن الأمريكية نتائج 11 دراسة تجريبية، شملت فحص حالات 1795 مشاركا تناول بعضهم مستخلصًا من الشاي الأخضر وتناول بعض آخر دواءً وهميًّا، فضلا عن مراجعة نتائج 131 دراسة غير تجريبية.

وأوضحت الدراسة أن مركب (الكاتيكين)، وهو مادة كيميائية نباتية غير مكلفة وسهلة الاستخدام وآمنة، يعتبر المكون الحيوي الرئيسي في مضاد الأكسدة (بوليفينول) الموجود في الشاي الأخضر.

ووجد الباحثون أن معظم تأثيرات الشاي الأخضر المضادة للسرطان تتم بوساطة مركب (الكاتيكين)، كما أن الشاي الأخضر مرتبط بالصحة الجيدة.

ويحتوي الشاي الأخضر كذلك على مستويات عالية من نوع معين من مضادات الأكسدة التي تسمى البوليفينول، والتي توجد في العديد من المركبات النباتية المختلفة المعروفة بمساعدتها على مكافحة أمراض أخرى مثل أمراض القلب والسكري.

ووفقًا لمراجعة نُشرت في مجلة (نيوترينتست) الطبية، يحتوي الشاي الأخضر على أعلى مستوى من مادة البوليفينول مقارنة بأي شاي آخر؛ إذ تصل فيه تلك المادة إلى حوالي 30% من مضادات الأكسدة.

وفي حين أن العديد من أنواع الشاي يمكن أن تُسرع الشيخوخة، يبدو أن الشاي الأخضر هو أفضل رهان للحصول على قائمة طويلة من الفوائد الصحية.

وتضمّن مقال نشره موقع (إيت ذيس) الأمريكي أن الشاي الأخضر مفيد للغاية، ولكنه حذر من أنه يحتوي على مادة الكافيين، وأن الإكثار منه قد يكون مرتبطًا بآثار جانبية عدة.

ونبّه المقال مَن هم عرضة للقلق والتوتر إلى أن الكثير من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض المتصلة بذلك، ونصحهم بعدم الإسراف في استهلاك الشاي الأخضر.