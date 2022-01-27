أفضل المشروبات لإبطاء الشيخوخة.. تعرف إليه؟

لاحظ المتخصصون أن التمارين الرياضية والنوم المريح وتقليل التوتر واتباع نظام غذائي صحي يمكن أن تساعد في إبطاء الشيخوخة، وذهبت مقالات إلى أن أحد أفضل المشروبات لإبطاء الشيخوخة هو كوب من الشاي الأخضر.

أظهرت الأبحاث أنه يمكن أن يساعد الشاي الأخضر في تسريع عملية التمثيل الغذائي، وتقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وتحسين الصحة الإدراكية.

ويُظهر الخبراء أن الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة، والتي لها العديد من الفوائد الصحية التي تشمل تعزيز جهاز المناعة للوقاية من الأمراض وتقليل الالتهابات وتحفيز إنتاج الكولاجين، وهو أمر مفيد في جعل البشرة تبدو أصغر سنًا.

مضادات الأكسدة

يحتوي الشاي الأخضر على مستويات عالية من نوع معين من مضادات الأكسدة تسمى البوليفينول، والتي توجد في العديد من المركبات النباتية المختلفة والمعروفة بمساعدتها في مكافحة الأمراض المختلفة مثل أمراض القلب والسكري.

ووفقًا لمراجعة نُشرت في مجلة (نيوترينتست) الطبية، يحتوي الشاي الأخضر على أعلى مستوى من مادة البوليفينول مقارنة بأي شاي آخر، بحوالي 30% من مضادات الأكسدة.

في حين أن العديد من أنواع الشاي يمكن أن تُسرع الشيخوخة، فإن الشاي الأخضر هو أفضل رهان للحصول على قائمة طويلة من الفوائد الصحية.

يحتوي الشاي الأخضر على أعلى مستوى من مادة البوليفينول مقارنة بأي شاي آخر (أرشيفية)

آثار جانبية

وتضمّن مقال نشره موقع (ايت ذيس) الأمريكي، إن الشاي الأخضر مفيد للغاية، ولكن الحذر من أنه يحتوي على مادة الكافيين، وأن الإكثار منه قد يكون مرتبطًا بآثار جانبية عدة.

ونصح المقال من هم عرضة للقلق والتوتر بأن الكثير من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض ذات الصلة، لذلك من المهم مراقبة كميات استهلاك الشاي الأخضر.

ويحتوي فنجان قهوة سعة 8 أونصات على حوالي 96 ملليغرام من الكافيين، بينما يحتوي كوب 8 أونصات من الشاي الأخضر على 28 ملليغراما، فإذا كنت معتادًا على شرب القهوة، فقد لا يؤثر الكافيين الموجود في الشاي الأخضر عليك كثيرًا.