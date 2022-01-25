مصر.. الإعلان عن تفاصيل تصنيع عقار مضاد لكورونا

أعلنت هيئة الدواء المصرية منح رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر (مولنوبيرافير) المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد أن قالت إنه اجتاز التقييمات اللازمة للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ، وفق بيان رسمي نشره مجلس الوزراء مساء أمس الاثنين.

وأكدت الهيئة أن ذلك تم في أقل من شهر من حصول المستحضر على رخصة الاستخدام الطارئ من الجهات الرقابية العالمية، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وهيئة الأدوية الأوربية (EMA).

وقالت الهيئة إن مصر “أول دولة في الشرق الأوسط تقوم بمنح الترخيص الطارئ للعقار وتحقق السبق العالمي في تصنيعه محليًّا”، وهو ما وصفته بأنه “قصة نجاح جديدة للصناعة الدوائية المحلية”.

وأوضحت الهيئة أن مستحضر المولنوبيرافير يعد أول علاج فموي للبالغين المعرضين لمخاطر عالية، كما أن العقار يقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بمقدار النصف بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مرض خفيف إلى متوسط.

وشددت على أنه سوف يتم حصر تداول العقار داخل المستشفيات فقط ولن يطرح في الصيدليات العامة، لضمان استخدامه تحت الإشراف الطبي الكامل وفقًا للمعايير التي تقرها اللجان العلمية لضمان المتابعة العلاجية المستمرة.

وأعنت الهيئة أن المستحضر سيتم تصنيعه محليًّا من خلال 5 شركات محلية في المرحلة الأولى، ثم تعقبها عدة شركات أخرى ما زالت في مراحل التقييم المختلفة.

وأشارت إلى أن مصر كان لها السبق بالمنطقة في توطين تصنيع أهم المستحضرات الحديثة المستخدمة في بروتوكولات علاج كورونا محليًا مثل عقاري الريمديسفير والفافيبرافير، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها والتصدير لمختلف دول العالم.

بدوره قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي المصري القائم بعمل وزير الصحة، إن مصر بذلك تعد الأولى على مستوى قارة أفريقيا والشرق الأوسط والرابعة عالميًّا في توفير العقار.

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية تامر عصام إلى أن الشركات المحلية نجحت حتى الآن في إنتاج نحو 25 ألف عبوة مع توافر مواد خامات تكفي لتصنيع نحو 150 ألف عبوة إضافية، وفق بيان لوزارة الصحة.

وأوضح حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أن العقار الجديد أصبح متاحًا للاستخدام، وستتم إضافته لبروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا طبقا لرؤية اللجنة العلمية المعنية بتحديث وتطوير البروتوكول.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس تسجيل 1651 حالة إيجابية جديدة بكورونا و28 حالة وفاة، وبذلك يصل إجمالي عدد المصابين المسجلين حتى الاثنين إلى 411 ألفا من ضمنهم 345 ألف حالة شفاء و22 ألف وفاة.