نسخة جديدة من المتحوّر “أوميكرون” تثير مزيدا من التساؤلات.. تعرف عليها

يرصد العلماء باهتمام نسخة جديدة من المتحوّر “أوميكرون” اكتُشفت قبل بضعة أسابيع وتبدو أقرب إلى فيروس كورونا الأصلي، لكن العلماء يسعون لتعميق معرفتهم بخصائصها وتداعياتها المحتملة على تفشي الوباء في المستقبل.

وشرحت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي أن تسمية أوميكرون هي في الواقع “مصطلح عام” يعني دون تمييز سلاسل عدة من الفيروس قريبة بعضها من بعض.

ومن بين هذه السلالات الخاضعة للمراقبة -والتي تندرج تحت اسم أوميكرون- فإن النسخة المسمّاة “بي إيه.1” هي تلك المهيمنة تقريبًا.

وبالرغم من ذلك فإن بعض المعطيات تلفت الانتباه، إذ أصبحت نسخة أخرى هي “بي إيه.2” مهيمنة في الهند والدنمارك، وبدأ عدد الإصابات بالارتفاع منذ بضعة أيام.

وصرّح خبير الأمراض المعدية أنطوان فلاهولت لوكالة فرانس برس بأن “الأمر الذي يفاجئنا هو سرعة انتقال هذه النسخة من المتحوّر وقد انتشرت كثيرًا في آسيا وتمركزت في الدنمارك”.

وتابع “كانت البلاد تنتظر بلوغ ذروة عدد الإصابات، منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، لكن ذلك لم يحصل وربما نجم ذلك عن هذه النسخة التي تبدو شديدة العدوى لكنها ليست أكثر ضراوة” مقارنة بالفيروس الأصلي.

وقالت هيئة الصحة العامة الفرنسية إن “ما يهمّنا هو ما إذا كانت (هذه النسخة من المتحوّر) لديها خصائص مختلفة عن (بي إيه.1) فيما يخصّ العدوى والهروب المناعي والضراوة”، وحتى الآن اكتُشفت بي إيه.2 في فرنسا، “لكن بمستويات منخفضة جدًا”.

في المقابل، وتحديدا في الدنمارك تحلّ هذه النسخة تدريجيًا محل بي إيه.1، النسخة “الكلاسيكية” من المتحوّر أوميكرون، بحسب هيئة الصحة العامة الفرنسية.

وأضافت أن “السلطات الدنماركية لا تفسير لديها لهذه الظاهرة لكن تتمّ متابعتها على مدار الساعة”، كما تتابع فرنسا “المعطيات المقدّمة من الدنمارك”.

Two variants of omicron (BA1 and BA2) are competing, with the latter taking over rapidly. This seems to explain the stark increase in infections we observe in Denmark (and in France) instead of the foreseen peak. Luckily, vaccines work, and treatments will soon be available. https://t.co/Sc5cUUzWEs

— Miquel Oliu-Barton (@OliuBarton) January 22, 2022