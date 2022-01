“واقٍ شمسي لعينيك”.. أطعمة تساعدك في الحفاظ على صحة البصر بينها “ثمرة كنز”

قد يؤدي التقدم في السن إلى الضمور البقعي أو (AMD) وهو فقدان البصر، لكن دراسة بمجلة “نيوترينتست” (Nutrients) العلمية تشير إلى إمكانية تجنب المرض، وإمكانية أن يكون التوت الغوجي طعامًا وقائيًّا قويًّا منه.

طلب الباحثون من 13 شخصًا يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 45 و65 عامًا أن يستهلكوا توت الغوجي المجفف خمس مرات في الأسبوع لمدة 3 أشهر، بينما تناول 14 مشاركًا آخرون مكمّلًا تجاريًّا لصحة العين خلال المدة نفسها.

بمقارنة كثافة الأصباغ الواقية في عيونهم قبل الإطار الزمني للدراسة وبعده، وجد الباحثون تغييرات مفيدة فقط في المجموعة التي تناولت الغوجي، بينما لم تُظهر مجموعة المكملات أي تحسن.

وجاء تعزيز صحة العين من مركّبي اللوتين وزياكسانثين اللذين يحتوي عليهما التوت بنسبة عالية، ومن المعروف أنهما يحسّنان أمراض العين المرتبطة بـAMD، وفقًا للدراسة.

