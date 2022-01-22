هكذا تطلق رقبتك علامة تحذيرية لإصابتك بارتفاع الكوليسترول

يعد ارتفاع الكولسترول في الدم مشكلة خطيرة ترتبط بزيادة خطر أمراض القلب والشرايين، حيث يشير إلى وجود جزيئات دهنية تلتصق بجدران الشرايين وتتسبب في تضييقها بمرور الوقت.

ومع تراكم اللويحات، يكافح الدم للوصول إلى الأعضاء الرئيسية -وهي حالة تُعرف باسم مرض الشريان المحيطي- وفي هذه المرحلة يعد العمل السريع أمرا حاسما لتجنب النتائج المميتة، وقد تظهر إحدى العلامات على إصابة الجسم بالمرض حول رقبتك.

في أغلب الحالات يتم تشخيص مريض ارتفاع الكولسترول أثناء اختبارات الدم الروتينية، ويعد فحص المستويات أمرا بالغ الأهمية لأن أمراض القلب التاجية ومرض الشريان المحيطي تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

ويذكر موقع (Medical News Today) الصحي بعض أعراض ارتفاع الكولسترول، حيث يشير إلى تورم في الساقين والكاحلين والقدمين والمعدة وأوردة الرقبة.

ويضيف “يجب على أي شخص يعاني من ألم شديد في الصدر أو دوار أو إغماء أن يطلب رعاية الطوارئ”، ويوضح أن أوردة الرقبة المنتفخة يمكن رؤيتها مع عدد من أمراض الدورة الدموية، وكذلك الإصابات.

وتُعرف هذه الأوردة المنتفخة علميا باسم انتفاخ الوريد الوداجي، والذي يحدث عندما يزداد الضغط داخل الوريد الأجوف ويبدأ في الانتفاخ.

(غيتي)

وعادة ما تسري هذه الأوردة المنتفخة أسفل جانب رقبة الشخص، والتورم شائع مع داء الشرايين المحيطية، ويحدث عندما تسرّب الأوعية الدموية الصغيرة السائل إلى الأنسجة المجاورة ومع تراكم السوائل الزائدة تنتفخ الأنسجة.

ويقول موقع (Medicines Online) الصحي إن التورم في الرقبة والكتفين قد يكون مصحوبا بألم، وإذا ظهرت هذه الأعراض معا، فيجب أن يتطلب ذلك فحصا صحيا.

ما الطرق غير الدوائية لخفض الكولسترول؟

هناك طرق غير دوائية عدة لخفض الكولسترول أبرزها تجنب التبغ، والحد من كمية الدهون المتحولة والدهون المشبعة، وتناول الأطعمة الصحية للقلب مثل الفواكه والخضروات والدواجن والأسماك والحبوب الكاملة.

كما أنه من المهم التقليل من تناول اللحوم الحمراء والمنتجات السكرية ومنتجات الألبان المصنوعة من الحليب كامل الدسم، فضلا عن ممارسة تمارين إضافية لنحو 150 دقيقة من النشاط البدني كل أسبوع، أو حوالي 30 دقيقة يوميا لمعظم أيام الأسبوع والمحافظة على وزن صحي.

وأخيرا، يتعين السيطرة على نسبة السكر في الدم وضغط الدم إذا كنت مصابا بالسكري أو ارتفاع ضغط الدم.