مهمة للكبد.. 5 مشروبات تخلصك من السموم

يعد الكبد من أهم أعضاء الجسم، فهو مسؤول عن مجموعة واسعة من الوظائف بما في ذلك إزالة السموم وتنظيم المغذيات وتنشيط الإنزيمات، كما يفرز الكبد عصير الصفراء الذي يساعد على تعزيز الهضم والتمثيل الغذائي، لذا من المهم العناية بالكبد للحفاظ على صحتنا العامة.

ويقول استشاري التغذية روبالي داتا إن “الكبد يؤدي أكثر من 500 عملية منقذة للحياة يوميا، كما يطهر نفسه، لذلك من المهم جدًا إطعام أجسادنا طعامًا صحيًا ومغذيًا حتى لا تبذل مجهودًا كبيرًا”.

ويمكن الاعتماد على المشروبات التالية في هذا المجال، بحسب موقع “FOOD” الصحي:

القهوة

تعد القهوة من أكثر المشروبات شعبية في العالم، فهي تساعدنا على بدء اليوم وتزويدنا بالطاقة التي نحتاجها بشدة للاستمرار، إلا أن القليل من يدرك فائدتها بالنسبة إلى الكبد.

وأظهرت الدراسات أن التناول المعتدل للقهوة يساعد في حماية الكبد من الأمراض، مثل تقليل كمية الدهون المترسبة في هذا العضو.

ويقول روبالي داتا “أظهرت الدراسات التجريبية أن الاستهلاك المعتدل للقهوة يساعد في الحفاظ على الكبد خاليًا من الأمراض. وتبين أن استهلاك القهوة يقلل من ترسب الدهون في الكبد مع زيادة قدرة مضادات الأكسدة عن طريق زيادة إنتاج الجلوتاثيون- أحد مضادات الأكسدة القوية”.

تسهم القهوة في الحماية من أمراض الكبد (غيتي)

الشاي الأخضر

يقول الموقع إن الشاي الأخضر إلى جانب التمارين الرياضية يساعد في تعزيز صحة الكبد.

ووجدت دراسة أن الأشخاص الذين تناولوا الشاي الأخضر ومارسوا التمارين الرياضية، كانت أجساهم تتعامل مع الطعام بشكل مختلف عن الآخرين.

شاي الكركم

من المعروف أن الكركم من الأطعمة الخارقة وليس هناك سر وراء ذلك، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تدعم عملية التخلص من السموم، وذلك عن طريق زيادة إنتاج الأنزيمات، ويساعد أيضا في تعزيز الدورة الدموية بما يعزز صحة الكبد.

“الكركم” يستخدم منذ زمن طويل في الطهي والاستخدامات الطبية بالبلدان الآسيوية (دويتش فيله)

عصير أملا

يعد زيت أملا “صحي حتى النخاع”، فهو غني بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات وفيتامين ج والعديد من العناصر الغذائية الأساسية، وتساعد هذه العوامل في التخلص من السموم ودعم صحة الكبد.

عصير الشمندر

يعد جذر الشمندر من أبرز الخضروات الصحية والتي ينصح بإضافتها إلى نظامنا الغذائي، ويحتوي عصير الشمندر على كثير من العناصر الغذائية مثل حمض الفلويك والبكتين، ومضادات الأكسدة والألياف، وتعمل كلها مجتمعة على إزالة السموم من الجسم.