كيف يرتبط اكتئاب ما بعد الولادة بالعمليات القيصرية؟

ارتبطت اضطرابات المزاج والقلق في مرحلة ما قبل الولادة وبعدها (PMADs) بنتائج الحمل السلبية مثل الولادة المبكرة وانخفاض الوزن بعد الولادة.

ووجدت دراسة من جامعة ميشيغان، نُشرت في أكتوبر/تشرين الأول 2021 في مجلة (الشؤون الصحية)، أنها قد تكون مرتبطة أيضًا بالعمليات القيصرية لأول مرة.

وقالت الدكتورة جيسيكا إم فيرنون المساعد الإكلينيكي في قسم أمراض النساء والتوليد في جامعة نيويورك، “يعد فهم العلاقة بين اضطرابات القلق قبل الولادة وأثنائها والولادة القيصرية أمرًا مهمًا”.

وتابعت أنه على الرغم من أننا لا نعرف العلاقة الدقيقة بين الحالة المزاجية واضطرابات القلق والمعدلات المرتفعة للولادات القيصرية لأول مرة، إلا أن اضطرابات قلق الولادة بعد العملية القيصرية يأتي بمخاطر صحية للأم وطفلها.

نظرة على الدراسة

وحاول الباحثون توضيح العواقب الصحية المرتبطة باضطراب القلق لتحديد التدخلات في هذه الحالة من تشخيص وعلاج، وقالت كبيرة المؤلفين فانيسا دالتون، طبيبة أمراض النساء والتوليد في مستشفى فون فويغتلاندر للنساء بجامعة ميتشيغان، إن اضطراب القلق خلال الحمل يزيد من مخاطر الولادة القيصرية عند عدد كبير من النساء.

وأوضحت الدكتورة دالتون، أن الدراسات السابقة ركّزت على النساء اللاتي يشعرن بالقلق على وجه التحديد بشأن المخاض، فيما تشير هذه الدراسة إلى أن معدلات الولادة القيصرية تزداد بين هذه المجموعة من النساء على نطاق واسع.

ويؤثر اكتئاب ما بعد الولادة في حوالي 13٪ من النساء في الولايات المتحدة، ويولد ما يقرب من 32٪ من الأطفال عن طريق العمليات القيصرية، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

وتلاحظ منظمة الصحة العالمية وجود اتجاه في الزيادة في عدد معدلات الولادة القيصرية في الولايات المتحدة منذ التسعينيات.

تعد الولادات القيصرية عملية جراحية كبرى للبطن وبالتالي فهي تنطوي على مخاطر حدوث مضاعفات (غيتي)

وتضيف الدكتورة فيرنون أن حوالي 85٪ من أولئك الذين خضعوا لعملية ولادة قيصرية سابقة سيخضعون لأخرى، وأن كل ولادة قيصرية إضافية تزيد من خطر حدوث مضاعفات مع الحمل والولادة في المستقبل.

وتعد الولادات القيصرية عملية جراحية كبرى للبطن وبالتالي فهي تنطوي على مخاطر حدوث مضاعفات، ولا ينبغي أن ينظر إليها باستخفاف من قبل ممارسي الرعاية الصحية أو المرضى.

ووفقًا لبيانات من الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، فإن معدلات الوفيات النفاسية الحادة أعلى 3 مرات في الولادة القيصرية مقارنة بالولادة المهبلية (2.7٪ مقابل 0.9٪).

وتشمل المخاطر الرئيسة للولادة القيصرية انزياح المشيمة (حيث تغطي مشيمة الطفل عنق رحم الأم جزئيًا أو كليًا)، والمشيمة الملتصقة (عندما تنمو المشيمة بعمق شديد في جدار الرحم)، وكلاهما حالتان خطيرتان يمكن أن تؤدي إلى فقدان شديد للدم بعد الولادة.

الصحة النفسية أولوية

وتركّز الدكتورة فيرنون على موضوع الصحة النفسية في مرحلة ما قبل الولادة وبعدها، فهي ليست فقط طبيبة نسائية وتوليد ولكن أيضًا أم عانت من اكتئاب ما بعد الولادة ولديها قسم قيصري أولي.

“لطالما كانت رعاية الصحة النفسية موضوعًا محظورًا بدأ للتو في اكتساب الوعي الذي يستحقه”، كما تقول.

وقد علّمها تدريبها الخاص فقط أن تبحث عن الأمهات اللواتي يعانين من الاكتئاب الشديد، واللاتي لديهن أفكار لقتل أنفسهن أو أطفالهم.

على مقدمي الخدمات تقديم المشورة وإنشاء مساحة آمنة وبيئة متقبلة يشعر فيها المرضى بالدعم (غيتي)

وشددت الطبيبة على أن القلق الشديد والهلع وسلوكيات الوسواس القهري والأرق والاكتئاب الحاد، ليست مجرد أعراض من قلة النوم عند أم جديدة.

وأضافت “عندما أنجبت ابنتي، لم يسألني طبيب التوليد مطلقًا أسئلة محددة فيما يتعلق بالقلق أو الاكتئاب أو اضطراب ما بعد الصدمة أو الوسواس القهري”.

وأوضحت أن موضوع مزاج المدة المحيطة بالولادة واضطرابات القلق لم يدخل أبدًا في المحادثة أثناء الحمل أو زيارات ما بعد الولادة، وتقول: “ما زلنا بعيدين عن المكان الذي نحتاج أن نكون فيه لإجراء المحادثات الضرورية مع الأم الحديثة”.

وأوصت أن على مقدمي الخدمات تقديم المشورة وإنشاء مساحة آمنة وبيئة متقبلة يشعر فيها المرضى بالدعم وعدم الحكم عليهم.

اكتئاب ما بعد الولادة

الخطوة الأولى، وفق الطبيبة، هي زيادة الوعي لأن الكثير من الناس (بما في ذلك الأطباء) لا يدركون أن اكتئاب ما بعد الولادة ليس مجرد اكتئاب، ولا يحدث فقط بعد الولادة.

وتقول الطبيبة: “قد يعاني المرضى من أعراض في أي وقت أثناء الحمل أو بعد الولادة وخلال السنة الأولى بعد الولادة”.

من المهم أن تكون الأسرة على دراية بأعراض هذه المجموعة الواسعة من الاضطرابات، وعوامل الخطر التي تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، مثل تاريخ من القلق أو الاكتئاب، والعقم، والخسارة السابقة، والولادة المبكرة، وصعوبة الرضاعة الطبيعية، ونقص بالدعم.

وقالت فيرنون إن “مقياس إدنبرة للاكتئاب بعد الولادة واستبيان اختبار الاكتئاب PHQ-9 كلاهما أدوات فحص جيدة لمقدمي الخدمات، لكن غالبًا ما يجرى على النساء اللاتي يعانين بشكل أساس من القلق أو الوسواس القهري”.

وتابعت أنه من المهم لمقدمي الخدمة أن يسألوا الحوامل والأمهات بعد الولادة عن شعورهن، وأن يخبرهن أن اكتئاب ما بعد الولادة أمر شائع وأن لديهم المساعدة والدعم.

قد يمنع الشعور بالذنب والعار الكثير من الأمهات من الاعتراف بأعراض اضطراب القلق قبل وبعد الولادة (غيتي)