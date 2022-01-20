“قد يبقى للأبد”.. وزير بريطاني يدعو للتعايش مع كورونا وبايدن: أوميكرون لا يدعو للذعر

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رفع الجزء الأكبر من القيود المفروضة لمكافحة المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا في بريطانيا، والنية في وقف حجر المصابين في مارس/آذار المقبل.

وابتداءً من 27 يناير/كانون الثاني، لن يكون وضع الكمامة إلزاميا بموجب القانون ولن يوصى رسميا بالعمل عن بعد، ولن يشترط تقديم شهادة صحية لدخول التجمعات الكبرى، بحسب ما أوضحه رئيس الوزراء.

قد يبقى للأبد

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد اليوم الخميس إنه يتعين على بريطانيا تعلّم كيفية التعايش مع مرض كوفيد-19 لأنه قد يبقى إلى الأبد، وأضاف أن بريطانيا تتقدم على دول أخرى مع رفع الحكومة لقيود احتواء الفيروس.

وقال جاويد “يتعين علينا تعلّم كيفية التعايش معه. من المحزن أن الناس تموت من الإنفلونزا كذلك، في السنوات السيئة للإنفلونزا من المحزن أن نحو 20 ألفا قد يفقدون حياتهم لكننا لا نغلق بلدنا بالكامل”.

وأضاف “كوفيد لن يختفي. سيظل معنا سنوات طويلة وربما إلى الأبد، ويتعين علينا تعلّم التعايش معه، وأعتقد أننا نقود أوربا في التحول من الجائحة إلى الوباء المتوطن ونتقدم الآخرين في إظهار كيفية التعايش مع كوفيد للعالم”.

لا يدعو للذعر

من جانبه أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء بأنه كان على الولايات المتحدة بذل مزيد من الجهد في وقت سابق لزيادة فحوص الكشف عن كوفيد-19، وتعهد بعدم العودة إلى عمليات الإغلاق قائلا إن متحور أوميكرون لا يدعو للذعر.

وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض “هل كان علينا إجراء مزيد من الفحوص في وقت سابق؟ نعم”.

Tune in as I hold a press conference. https://t.co/QdyQj3OY9d — President Biden (@POTUS) January 19, 2022

ويبدو أن الولايات المتحدة تخرج من الموجة الأخيرة لكورونا الناجمة عن النسخة المتحورة أوميكرون، علمًا بأن الإصابات لا تزال أعلى بكثير مقارنة بالموجات السابقة وأعداد المرضى في المستشفيات في أعلى مستوياتها.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن أوميكرون سيلقي بثقله على النمو الاقتصادي الأمريكي لأشهر مقبلة، لكنها لن تخرجه عن مساره.

وأضافت أن “خطة الإنقاذ” التي اعتُمدت في مارس/آذار الماضي “عملت مثل لقاح للاقتصاد الأمريكي” عبر الحد من الأضرار المرتبطة بالفيروس.

مراقبة الحيوانات

وطلبت لجنة الطوارئ المكلفة بكوفيد في منظمة الصحة العالمية من الدول وضع آلية مراقبة للتأكد من احتمال انتقال الفيروس بين الحيوانات.

وقالت اللجنة في بيان إن “المراقبة في الوقت الفعلي ومشاركة البيانات حول فيروس SARS-CoV-2 وانتقاله وتطوره في الحيوانات ستتيح فهم وبائية الفيروس وبيئته بشكل أفضل”.

وقررت حكومة هونغ كونغ إعدام مئات الحيوانات الأليفة بعدما تبينت إصابة حيوانات هامستر في محل لبيع الحيوانات الأليفة في المدينة، مما أثار جدلا واسعا.

إلغاء الفحوص

وقررت سويسرا أمس الأربعاء أن الأشخاص الملقحين أو الذين شُفوا من كوفيد-19 لم يعودوا بحاجة بعد الآن لإبراز فحص من أجل دخول البلاد.

أول مصنع للقاحات في أفريقيا

أطلقت جنوب أفريقيا، رأس حربة النضال من أجل المساواة في الحصول على اللقاحات المضادة لكوفيد، الأربعاء في الكاب أول مصنع في القارة سيصنع جرعات لقاح بتمويل من الملياردير في مجال التكنولوجيا الحيوية باتريك سون-شيونغ.

وسيتم إنتاج أولى اللقاحات هذه السنة وسيبلغ المصنع مليار جرعة سنويا بحلول عام 2025.

6 ملايين وفاة

وتسبب فيروس كورونا بوفاة نحو 6 ملايين شخص في العالم، وسجلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ أن ظهر في الصين في ديسمبر/كانون الأول عام 2019.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد للوفيات جراء الفيروس تلتها الهند والبرازيل والمملكة المتحدة وفرنسا.

وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بضعفين أو ثلاثة.