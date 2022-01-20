دراسة تكشف مخاطر الوجبات السريعة على أدمغة الأطفال

تجد بعض الأمهات صعوبة في اختيار الغذاء الصحي لأطفالهن، خاصة إذا لم تكن متأكدات من ما هو صحي لنموهم.

ويزيد التخوف بمعرفة أهمية مراحل النمو -ليس فقط البدني إنما العقلي والسلوكي أيضًا- والأثر الذي يحدثه النظام الغذائي فيها.

وكشفت تقرير نشرته مجلة (The Lancet: Child & Adolescent Health) أن أسوأ أنواع الطعام على الإطلاق لدماغ الطفل هي الوجبات السريعة.

الذاكرة والانتباه

أجرى 3 باحثين في الدماغ والتغذية من جامعة ويسترن في لندن وأونتاريو مراجعة على أكثر من 100 دراسة مختلفة قبل إصدار التقرير، وبحثت الدراسات كيفية تأثير الخيارات الغذائية السيئة في الأطفال والمراهقين.

ووجد التقرير أن الأطفال والمراهقين يستهلكون كميات كبيرة للغاية من الوجبات السريعة كثيفة السعرات الحرارية، مما يؤثر سلبًا في نمو أدمغتهم.

تؤثر الوجبات السريعة في نمو الجزء المسؤول على الذاكرة والانتباه والتحكم في الانفعالات في الدماغ أرشيفية

ويرجع ذلك بحد كبير إلى أن دماغ المراهق لا يزال يطور قشرة ما قبل الجبهي، وهي الجزء المسؤول عن الذاكرة والانتباه والتحكم في الانفعالات.

وفقًا للبحث، يمكن أن تؤثر الوجبات السريعة في نمو قشرة الفص الجبهي بشكل سلبي، وفي قدرة الطفل على “التنظيم الذاتي” لخياراته الغذائية.

مقدار الوجبات السريعة

أكد التقرير أن الاستهلاك العالي لهذه الأطعمة يؤثر في النظام الغذائي في مرحلة البلوغ، مما قد يسهم في السمنة في وقت لاحق.

ووجدت دراسة جماعية منفصلة عن الطب النفسي الاجتماعي وعلم الأوبئة النفسية أن سوء جودة النظام الغذائي لدى المراهقين كان مرتبطًا أيضًا بحالات الاكتئاب.

وخلصت دراسة من جامعة جورجيا أن السكّر الزائد في الطفولة قد يؤدي إلى ضعف الذاكرة في مرحلة البلوغ.

صورة أرشيفية للوجبات السريعة (غيتي)

الأطعمة الصحية لدماغ طفلك

تشير مراجعة من عام 2017 إلى أن النظام الغذائي الصحي لنمو الطفل يتضمن الكثير من العناصر الغذائية مثل البروتين والكربوهيدرات (وليس الكربوهيدرات المكررة) والدهون الصحية والحديد والفيتامينات A و C و D و B.

وتقترح مجلة (مديكال نيوز توداي) الطبية أطعمة مثل الخضار الورقية والزبادي اليوناني والأسماك الدهنية والبيض جزءًا من نظام غذائي صحي لدماغ طفلك.