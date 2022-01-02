كورونا.. أمريكا تمد مصر بـ 1.5 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر

رحبت السفارة الأمريكية لدى مصر، أمس السبت، بوصول 1.5 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر -المضاد لفيروس كورونا- إلى القاهرة.

وقالت السفارة الأمريكية إن هذه الهدية تعكس التزام الولايات المتحدة المستمر لدعم مصر في مواجهة الأزمة الصحية العالمية.

وأشارت القائمة بأعمال السفير الأمريكي نيكول شامبين إلى أن تسليم 1.5 مليون جرعة أخرى من لقاح فايزر إلى الشعب المصري يعني أن الولايات المتحدة وفرت حتى الآن -بالشراكة مع مبادرة كوفاكس- أكثر من 16 مليون جرعة من لقاحات كورونا لمصر.

نرحب بوصول 1.5 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى القاهرة! و صرحت القائمة بأعمال السفير الأمريكي نيكول شامبين بأنه "مع تسليم شحنة اليوم البالغة 1.5 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر للشعب المصري، فإن الولايات المتحدة تكون قد قدمت أكثر من 16 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا لمصر" pic.twitter.com/EHGH08tcPf — U.S. Embassy Cairo (@USEmbassyCairo) January 1, 2022

وأضافت شامبين أنه سيتم إرسال هذه الجرعات من لقاح فايزر إلى مرافق وزارة الصحة والسكان بالقاهرة، وتخزينها في المعدات فائقة البرودة التي تمولها اليونيسف والمستخدمة حصريًّا للقاح فايزر.

وأوضحت أنه سيتم توزيع هذه الجرعات على مراكز التطعيم في جميع أنحاء البلاد، حيث سيتم توفيرها للمواطنين المصريين والمقيميين.

كان وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار -القائم بعمل وزير الصحة والسكان في مصر- قد أعلن الأسبوع الماضي استقبال مليونين و315 ألفا و910 جرعات من لقاح فيروس كورونا عبر مطار القاهرة.

وأوضح عبد الغفار -في بيان- أن تلك الشحنة قادمة إلى مصر عن طريق آلية “كوفاكس” بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI) وذلك “في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة”.

وأشار عبد الغفار إلى أن شحنات اللقاحات شملت مليونًا و501 ألف و110 جرعات من إنتاج شركة فايزر، و462 ألف جرعة من إنتاج شركة موديرنا، بالإضافة إلى 352 ألفًا و800 جرعة من إنتاج شركة أسترازينيكا.

ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.. وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة يعلن استقبال مليونين و٣١٥ ألفًا و٩١٠ جرعات من لقاح كورونا بمطار القاهرة pic.twitter.com/HLywxTuDsX — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) December 26, 2021

783 إصابة جديدة

وسجلت وزارة الصحة المصرية 783 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة أمس السبت، مقارنة مع 847 إصابة و25 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حسام عبد الغفار في بيان “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 386358 و21768 حالة وفاة”.