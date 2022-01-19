هيئة الأدوية الأوربية: لقاحا فايزر وموديرنا آمنان على الحوامل

قالت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوربي، الثلاثاء، إن الدراسات التي أجريت على النساء الحوامل وجدت أن لقاحَي كوفيد-19 الأكثر استخدامًا لا يشكلان أي خطر على الأمهات أو الأطفال.

وأضافت الهيئة أن الأبحاث التي شملت نحو 65 ألف امرأة أظهرت “أدلة متزايدة” على أن لقاحَي فايزر وموديرنا لم يسببا مضاعفات أثناء الحمل.

وأوضحت أن اللقاحين وفرا كذلك حماية إضافية من خطر دخول المستشفى والوفاة، خصوصًا في أواخر الحمل.

وقالت الهيئة في بيان إن الدراسات “لم تجد أي علامة على زيادة خطر حدوث مضاعفات الحمل أو الإجهاض أو الولادة المبكرة أو آثار سلبية على الأجنة بعد تلقي الأم لقاحًا معدًّا بتقنية الحمض النووي المرسال mRNA”.

وتستخدم كل من شركتي فايزر وموديرنا تقنية mRNA الجديدة.

كاميرا سرية داخل أحد مراكز تلقي لقاح #كورونا في إيطاليا تظهر ممرضة تفرغ إبرة اللقاح في برميل صغير بدلا من حقن أذرع الذين لم يرغبوا في تلقي اللقاح#الجزيرة_مباشر #إيطاليا pic.twitter.com/KJO2rZzTUb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 12, 2022

وقالت الهيئة الأوربية للأدوية -ومقرها بالعاصمة الهولندية أمستردام- إنها أجرت “مراجعة مفصلة لدراسات عدة” شملت نحو 65 ألف حالة حمل في مراحل مختلفة.

وقالت إن “مراجعة الأدلة الواقعية تفيد بأن فوائد تلقي لقاح مضاد لكوفيد-19 معد بتقنية mRNA أثناء الحمل تفوق أي مخاطر محتملة على الأمهات الحوامل والأجنة”.

وعلى الرغم من إقرار وكالة الأدوية الأوربية ببعض القصور في البيانات، فقد قالت إن النتائج كانت متسقة في الدراسات جميعها.

وأضافت أن الحمل نفسه “ارتبط بزيادة مخاطر الإصابة بكوفيد-19 المصحوب بأعراض حادة في الثلث الثاني والثالث من الحمل، لذا يجب أن تتلقى الأمهات الحوامل اللقاح”.

وأوضحت أنها ستراجع الآن بيانات اللقاحات الأخرى التي سمحت بها “عند توافرها”.