كورونا.. إعدام مئات من فئران الهامستر في هونغ كونغ “تحسبًا” لتفشي العدوى

أعلنت سلطات هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، أنها ستُعدم نحو ألفي حيوان من الأقداد (هامستر) بعد ثبوت إصابة بعضها بفيروس كورونا، في الوقت الذي تلتزم فيه المدينة باستراتيجية “صفر كوفيد” الصارمة.

وتفشى الفيروس في متجر للحيوانات الأليفة، رغم عدم وجود دليل على أن هذه الحيوانات يمكن أن تنقل الفيروس التاجي إلى البشر.

وقالت وزيرة الصحة في هونغ كونغ صوفيا تشان، إنها تحمي صحة الناس بعد أن ثبتت إصابة موظف وزبون تعامل مع الهامستر.

وأصيب الموظف بالمتحور دلتا، وهو أمر نادر في سلاسل النقل في هونغ كونغ.

وتابعت في مؤتمر صحفي “لا يوجد دليل يُظهر أن الحيوانات تنقل فيروس كورونا إلى البشر، لكننا سنتخذ إجراءات احترازية ضد أي ناقل”.

وكشف فحص بمتجر الحيوانات الأليفة في جزء مزدحم من المدينة عن 11 نتيجة إيجابية أولية بين الهامستر.

وتعتقد السلطات أن الحيوانات تم استيرادها من هولندا، وطلبت من أي شخص اشترى الهامستر بعد 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إعادتها للتخلص منها.

كما سيتم مصادرة نحو ألف حيوان من المتجر الذي أُغلق اليوم الثلاثاء، وإعدامها، بجانب ألف أخرى من عشرات متاجر الحيوانات الأليفة في هونغ كونغ.

ووضعت السلطات 150 شخصًا زاروا المتجر و20 موظفًا بالمستودع في مركز للحجر الصحي، وأعلنت تعليق استيراد الحيوانات الصغيرة.

وحث مدير الخدمات الزراعية ليونغ سيو فاي الناس على تجنب تقبيل حيواناتهم الأليفة والحفاظ على نظافة منازلهم.

وشدد على عدم التخلي عن حيواناتهم الأليفة في الشارع تحت أي ظرف.

وأثار القرار غضب عشاق الهامستر، وطالبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإنقاذ الحيوان.

وتتكون استراتيجية “صفر كوفيد” في هونغ كونغ من قيود الدخول الصارمة وتتبّع الحالات والاختبار الشامل، وأبقى هذا النهج مستوى العدوى منخفضًا للغاية، لكنه عزل إلى حد كبير المركز المالي عن بقية العالم.